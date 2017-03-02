〈南部〉高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」

2017-03-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立法委員劉世芳全力爭取第三條高雄捷運「新環線」，引發各界關切。高雄市捷運局昨天首度說明，第三條捷運計畫起源兩條輕軌預定路線的整合，新環線經過人口稠密區，預期效益極大。

捷運建設經費龐大，市府財力吃緊，紅、橘線完工後，已多年不再奢望有第三條捷運，轉而把重心放在岡山路竹延伸線（紅線往北延伸）及輕軌。適逢小英政府將推動前瞻基礎建設計畫，當中包括軌道，劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆等市籍立委日前聯合聲明，要高雄爭取第三條捷運「新環線」，引起地方高度關注。

捷運局說明，新環線主要來自輕軌黃線與鳳山五甲兩條預定路線，再經修正、整合後確認，等於是將原來路面上的輕軌升級為地下化的捷運。

而新環線與原始路線最大不同，是將原本從夢時代延伸的原輕軌黃線，調整為從高雄展覽館附近延伸，串聯亞洲新灣區的港埠旅運中心；黃線經過市中心到鳥松，再與原輕軌鳳山五甲線結合，最後再到高雄長庚與澄清湖棒球場。

捷運局分析，新環線經過的前鎮、新興、苓雅、三民、鳳山等區都是人口稠密地帶，潛在服務人口近百萬，未來會更多，對整體路網、效益都有極大助益。

立法院新會期昨天展開，劉世芳說，會積極與交通部等相關單位溝通，傳達地方需求，相信中央會聽到高雄的聲音。