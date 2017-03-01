〈中部〉危險路口設號誌 議員籲參考大數據
〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區黎明路一段與楓樹二街口多年來大小車禍不斷，地方爭取在路口設置紅綠燈，但市府認為不符合設置標準，直到一月中旬發生死亡車禍，才同意設置。市議員張耀中因此呼籲市府記取經驗，並運用大數據，透過智慧交通系統，消弭危險路口。
市府堅守標準 張耀中：應分析數據評估
張耀中說，黎明路一段與楓樹二街口的路寬約十五公尺，該路段車流量大，因為路口沒有紅綠燈，駕駛人行經該處往往會加速通過，多年來大小車禍不斷，地方一直爭取設置紅綠燈，但市府皆以「前後路口皆有紅綠燈，距離太近無法再設置紅綠燈」、「車禍發生原因和沒有設置紅綠燈無關」為由，不同意增設紅綠燈。張耀中也說，一月十四日又發生兩起嚴重車禍，其中一起更造成無辜行人往生的不幸事件，事發後，市府才評估設置交通號誌的必要性，雖晚了一步，但希望傷心的經驗能讓決策單位好好思考。他指出，市府應籌設智慧交通中心，未來應運用大數據，分析肇事情形，該設紅綠燈或警示燈的路口就應儘速設置。
邱素貞：專業考量也要看現場條件
市議員邱素貞處理選民陳情案也碰到類似情況，她表示，南區合作街與仁和二街口因靠近學區和市中心，往來車輛多，居民不斷要求設置紅綠燈，她認為設置交通號誌雖是「專業考量」，但道路現場條件最重要，包括上下游路口距離、交通量等，建議交通局整體評估，以維護用路人安全。
交通局：已會勘 在危險路口增設號誌
交通局長王義川對此表示，分析車禍不能只看數字，還要看型態，路口事故型態與號誌未必有直接關係，如果是轉彎時或超速而肇事，就和號誌沒有關係，若是在路口交叉撞擊，設置號誌就能避免發生事故；另外，交通部對於路口設置號誌有一套標準，議員所指的路口是不符合標準，但交通部也給地方政府權限，交通局已決定在該路口設置紅綠燈，設置位置日前也會勘確認。
王義川同時表示，台中市在全國首創「易肇事路口整合平台」，交通局運用警察局提供近二、三年的肇事資料，分析車禍態樣、易肇事族群及時空分布等，並根據分析結果在相關路口調整交通管制措施，未來將持續提升該平台的效能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
又是肉鴨！彰化縣芳苑鄉前天撲殺禽流感確診的肉鴨八八七隻，昨天在大城鄉又有肉鴨場發現禽流感，確診後場內肉鴨八八八隻全數撲殺，兩場都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，前天與昨…
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 日天皇首訪越南 將慰問二戰老兵遺眷
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 228受難者：70年來 一個字也不敢說
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 李東健無縫接軌趙允熙 遭疑劈腿
- 社論》且談蔣介石功過
- 電子轉診今上路 免重新排隊掛號
- 王柏融這一轟 傳承陳金鋒
- 福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
- 《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 民眾要拆蔣銅像 兩派爆衝突
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 中正紀念堂轉型草案 下會期送立院
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 丹寧有型有款 Right-on海外首店登台
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 基督長老教會與天主教 為228辦和好禮拜
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 向受難者致敬 青年「走過」二二八
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 孩子常分心 快訓練工作記憶
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
標題：〈中部〉危險路口設號誌 議員籲參考大數據
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email