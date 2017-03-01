〈中部〉危險路口設號誌 議員籲參考大數據

2017-03-01

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區黎明路一段與楓樹二街口多年來大小車禍不斷，地方爭取在路口設置紅綠燈，但市府認為不符合設置標準，直到一月中旬發生死亡車禍，才同意設置。市議員張耀中因此呼籲市府記取經驗，並運用大數據，透過智慧交通系統，消弭危險路口。

市府堅守標準 張耀中：應分析數據評估

張耀中說，黎明路一段與楓樹二街口的路寬約十五公尺，該路段車流量大，因為路口沒有紅綠燈，駕駛人行經該處往往會加速通過，多年來大小車禍不斷，地方一直爭取設置紅綠燈，但市府皆以「前後路口皆有紅綠燈，距離太近無法再設置紅綠燈」、「車禍發生原因和沒有設置紅綠燈無關」為由，不同意增設紅綠燈。張耀中也說，一月十四日又發生兩起嚴重車禍，其中一起更造成無辜行人往生的不幸事件，事發後，市府才評估設置交通號誌的必要性，雖晚了一步，但希望傷心的經驗能讓決策單位好好思考。他指出，市府應籌設智慧交通中心，未來應運用大數據，分析肇事情形，該設紅綠燈或警示燈的路口就應儘速設置。

邱素貞：專業考量也要看現場條件

市議員邱素貞處理選民陳情案也碰到類似情況，她表示，南區合作街與仁和二街口因靠近學區和市中心，往來車輛多，居民不斷要求設置紅綠燈，她認為設置交通號誌雖是「專業考量」，但道路現場條件最重要，包括上下游路口距離、交通量等，建議交通局整體評估，以維護用路人安全。

交通局：已會勘 在危險路口增設號誌

交通局長王義川對此表示，分析車禍不能只看數字，還要看型態，路口事故型態與號誌未必有直接關係，如果是轉彎時或超速而肇事，就和號誌沒有關係，若是在路口交叉撞擊，設置號誌就能避免發生事故；另外，交通部對於路口設置號誌有一套標準，議員所指的路口是不符合標準，但交通部也給地方政府權限，交通局已決定在該路口設置紅綠燈，設置位置日前也會勘確認。

王義川同時表示，台中市在全國首創「易肇事路口整合平台」，交通局運用警察局提供近二、三年的肇事資料，分析車禍態樣、易肇事族群及時空分布等，並根據分析結果在相關路口調整交通管制措施，未來將持續提升該平台的效能。