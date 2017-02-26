〈台北都會〉新山水庫水情好 基隆不缺水

2017-02-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕相較新北市水情告急，基隆市相對樂觀；自來水公司第一區管理處經理董書炎表示，新山水庫距離滿水位八十二．六八公尺只差○．三二公尺，五月底前沒有缺水問題。

董書炎表示，新山水庫拜基隆近日大雨所賜，有效蓄水量逼近九十九％，只要再下雨就達滿水位，現在看來，四、五月都沒有缺水危機；不過，未來的天候很難講，暑假會不會缺水仍難以預料，還是希望民眾節約用水。

基隆近十年來，水情吃緊集中在夏天的枯水期，尤其雞籠中元祭是用水高峰，一旦梅雨季節降雨不足，就會讓水公司人員繃緊神經。

根據中央氣象局官網資料顯示，從二月一日至廿五日晚間，基隆地區累計降雨量達二二○毫米，廿五日單日就降下超過六十七毫米，且在集水區，讓新山水庫順利蓄水。