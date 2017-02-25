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〈南部〉4公頃花田 今來學甲賞「蜀葵」

2017-02-25

可長到一丈 俗稱「一丈紅」

〔記者楊金城／學甲報導〕唸戀學甲蜀葵花文化節今天在學甲光華里登場，有七座可愛的裝置藝術散布在花田周邊，且是用回收物如寶特瓶、輪胎、稻草、魚網等來創作，具環保意識，為這場有如花田喜事的產業文化活動帶來亮點。

還有音樂會、發現麥田圈

第四年舉辦的學甲蜀葵花節，一開始可說是無心插柳柳成蔭，今年改回公所主辦，學甲區長邱志榮說，學甲蜀葵花現在已成了很多人春遊賞花的朝聖地，蜀葵花可以長到約一丈高，俗稱「一丈紅」，花語為「真誠的愛」，每年吸引約十萬人次遊客，今年種植面積維持四公頃（共五個專區，光華專區為兩公頃）。

今年除了推出花田音樂會、一百五十桌台灣鯛品嘗會、花間農市集、發現學甲麥田圈，在三月四日還有蜀葵圓舞曲、農特產展售會，延續花季人氣。

特別是在光華里蜀葵花田周邊布置的裝置藝術，昨天總算在蜀葵花節登場前完成，七座藝術裝置散落在花田周邊，造型可愛，又兼具環保、學甲虱目魚產業文化的內涵，一亮相果然吸睛，有民眾先睹為快，搶拍照留念。

公所是委託南榮科技大學創意產品設計系創作裝置在蜀葵花區周邊的藝術作品，南榮科大校長王俊惠說，師生在短短的廿天完成創作，作品加入產業文化和環保回收，頗具創意。

7座可愛裝置藝術吸睛

像「發現侏羅紀」的兩隻可愛恐龍是用稻草編織的，造型搞笑，並有花田裡的「框住愛情」，讓遊客入大相框一起拍照捕捉蜀葵花田的美麗，框住永恆的愛情與幸福。

學甲以虱目魚產業聞名，用寶特瓶、魚網為材料設計「虱目交響」的水族箱、捕夢網意象，凸顯學甲富裕的養殖漁業。

「魚躍學甲」則表現學甲台灣鯛養殖產業，以寶特瓶裝置的台灣鯛魚身在花田中跳躍出水面的方式，象徵台灣鯛產業躍上國際。

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  • 學甲蜀葵花文化節今天登場。（記者楊金城攝）

    學甲蜀葵花文化節今天登場。（記者楊金城攝）

  • 寶特瓶、魚網為材料設計的「虱目交響」裝置藝術。 （記者楊金城攝）

    寶特瓶、魚網為材料設計的「虱目交響」裝置藝術。 （記者楊金城攝）

  • 「發現侏羅紀」的兩隻可愛恐龍是用稻草編織的。 （記者楊金城攝）

    「發現侏羅紀」的兩隻可愛恐龍是用稻草編織的。 （記者楊金城攝）

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4公頃花田 今來學甲賞「蜀葵」

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