〈北部〉蔥油餅列三星鄉餅 拚年產值億元
〔記者江志雄／宜蘭報導〕薄薄一片，商機無限！宜蘭縣三星鄉長黃錫墉昨天宣布，把蔥油餅列為三星鄉餅，將舉辦千人DIY，邀請大家體驗在地好滋味，更期許兩年後全鄉蔥油餅銷量突破四百萬片，每年創造一億元產值。
三星蔥是國內明星級農特產品，三星蔥油餅也深受喜愛，民國一○二年的年銷售量一百三十八萬片，鄉公所同年開辦蔥油餅競賽促銷，加上各界口耳相傳，知名度扶搖直上，現已成排隊美食，天送埤地區攤商假日大排長龍，去年銷量增至兩百四十四萬片，年產值六千萬元；林姓遊客說，三星蔥的蔥香濃郁，做出來的蔥油餅有特殊風味，是許多饕客的首選。
「注入在地特色！」三星鄉公所向經濟部智慧財產局申請註冊商標，一○四年初取得「三星蔥油餅」商標權，作為品牌認證標誌，並指定為鄉餅，下個月受理業者申請使用商標權，店家如果獲准掛牌，必須採用通過農藥殘留檢測的三星蔥當食材，確保三星鄉餅的品質。
黃錫墉說，三星蔥油餅不僅零售成績嚇嚇叫，也帶動宅配銷量，刺激青蔥農場與觀光工廠的旅遊人潮，今年形塑成鄉餅後，另闢伴手禮市場，藉此衝高整體銷售量，希望兩年後一舉衝破四百萬片，每年帶來一億元經濟價值。
3月25日辦千人DIY 今起報名
三星鄉公所慶祝蔥油餅「晉升」三星鄉餅，訂於三月二十五日在羅東文化工場舉辦三星蔥油餅千人DIY，開放一千人報名，參加者可抽獎，獎品有明年武陵賞櫻來回車票、蔥油餅觀光工廠體驗券、三星蔥、長埤湖風景區飲料兌換券，今天起可上三星鄉公所官網報名，洽詢電話：03-9894011。
鄉公所昨邀請耕莘專校、三星國小、三星鄉立幼兒園學生製作蔥油餅，為千人DIY活動暖身，大小朋友揉麵團、擀麵皮、灑蔥花、加配料，帶回家後煎成香噴噴的薄餅，大讚三星蔥油餅真好吃。
看更多！請加入自由時報粉絲團
一、二日遊體驗原鄉 蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場…
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 自由廣場》愛國同心愛說笑
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 一例一休反惡化低薪
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 資產53億 房地164筆 救國團好野人
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 自由廣場》小英菩薩假中立
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 【天涯小手札】桃園第一航廈
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 綁老翁劫財 搶匪竟是姪子
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 「世界末日」今明開唱 DJ LOVE頭套再進化
- 林書豪回歸戰金塊 今日賽事預告與轉播
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 【真言社】過節
- 7成實薪沒4萬 薪情苦悶
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 【深藍色心境】不懂女生
- 是否曾隸屬國防部 救國團說法不一
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- 神戶寒風中移訓╱台灣「宋江」陣 明首度實戰
標題：〈北部〉蔥油餅列三星鄉餅 拚年產值億元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email