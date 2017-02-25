〈北部〉蔥油餅列三星鄉餅 拚年產值億元

2017-02-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕薄薄一片，商機無限！宜蘭縣三星鄉長黃錫墉昨天宣布，把蔥油餅列為三星鄉餅，將舉辦千人DIY，邀請大家體驗在地好滋味，更期許兩年後全鄉蔥油餅銷量突破四百萬片，每年創造一億元產值。

三星蔥是國內明星級農特產品，三星蔥油餅也深受喜愛，民國一○二年的年銷售量一百三十八萬片，鄉公所同年開辦蔥油餅競賽促銷，加上各界口耳相傳，知名度扶搖直上，現已成排隊美食，天送埤地區攤商假日大排長龍，去年銷量增至兩百四十四萬片，年產值六千萬元；林姓遊客說，三星蔥的蔥香濃郁，做出來的蔥油餅有特殊風味，是許多饕客的首選。

「注入在地特色！」三星鄉公所向經濟部智慧財產局申請註冊商標，一○四年初取得「三星蔥油餅」商標權，作為品牌認證標誌，並指定為鄉餅，下個月受理業者申請使用商標權，店家如果獲准掛牌，必須採用通過農藥殘留檢測的三星蔥當食材，確保三星鄉餅的品質。

黃錫墉說，三星蔥油餅不僅零售成績嚇嚇叫，也帶動宅配銷量，刺激青蔥農場與觀光工廠的旅遊人潮，今年形塑成鄉餅後，另闢伴手禮市場，藉此衝高整體銷售量，希望兩年後一舉衝破四百萬片，每年帶來一億元經濟價值。

3月25日辦千人DIY 今起報名

三星鄉公所慶祝蔥油餅「晉升」三星鄉餅，訂於三月二十五日在羅東文化工場舉辦三星蔥油餅千人DIY，開放一千人報名，參加者可抽獎，獎品有明年武陵賞櫻來回車票、蔥油餅觀光工廠體驗券、三星蔥、長埤湖風景區飲料兌換券，今天起可上三星鄉公所官網報名，洽詢電話：03-9894011。

鄉公所昨邀請耕莘專校、三星國小、三星鄉立幼兒園學生製作蔥油餅，為千人DIY活動暖身，大小朋友揉麵團、擀麵皮、灑蔥花、加配料，帶回家後煎成香噴噴的薄餅，大讚三星蔥油餅真好吃。