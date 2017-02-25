〈北部〉台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
〔記者彭健禮／苗栗報導〕小英總統力推浪漫台三線，期許串連沿線客家文化，打造為觀光廊道，活絡沿線產業發展，不過，苗栗縣台三線路段在承蒙「浪漫」之利前，沿線十五支固定測速照相桿，於去年就已先替苗栗縣庫賺進至少四千八百萬元的罰款金額，儼然已成為縣府的「搖錢樹」。
遏止超速 50公里設15支照相桿
台三線為西部重要山線縱貫道，寬敞又帶彎，長久以來，是大型重機、超跑車隊的「試車」勝地，這些性能車輛的排氣聲浪，聽在駕駛者耳裡，熱血沸騰，但苗栗縣台三線路段沿線居民，大多為高齡長輩，卻是膽顫心驚。
苗縣警察局接獲陳情不斷，陸續在縣境五十公里長的台三線路段沿途，設置十五處測速固定桿，並要求轄區頭份警分局、大湖警分局及警察局交通隊，執行機動性雷射測速勤務，取締違規超速，維持台三線行車安全。
十大取締點 包辦一、二、八名
警察局交通隊公布，去年十大取締超速違規固定桿地點，台三線就有三支上榜，包辦第一、第二及第八名，分別為台三線一○八公里處的一萬九千二百五十九件、一百卅一點六公里處的一萬六千九百八十六件、台三線與苗五十五線口的三千九百九十六件；這三支固定桿去年共取締四萬零二百四十一件違規超速。
警方表示，台三線速限為六十公里，依據道路交通管理處罰條例，超過速限六十公里，屬嚴重超速，這些性能車輛，時速一百二、三十公里被逕舉者，不在少數，其中還有時速一百五十二、一百四十八公里被拍下，兩者都是超跑。
依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人超速罰 一千二百到兩千四百元，嚴重超速罰六千到二萬四千元，以最低一千二百元計算，台三線的固定測速照相桿，去年至少替縣庫賺進至少四千八百萬元。
「十次車禍九次快！」警方表示，交通事故案件肇因，以超速為大宗，台三線沿途設置十五支固定測速照相桿，不僅因應地方需求，也維持行車安全，呼籲用路人注意行車速率，畢竟安全是回家唯一的道路。
看更多！請加入自由時報粉絲團
一、二日遊體驗原鄉 蝶戀花武陵賞櫻團不幸發生三十三死重大車禍，交通部觀光局為此整頓「太操」的一日遊行程，北高出發的武陵農場、阿里山、清境農場…
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 自由廣場》愛國同心愛說笑
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 一例一休反惡化低薪
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 川普秘聯俄羅斯？ FBI拒幫白宮澄清
- 郭明良論文案 教育部科技部還要審
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 釧兒台南首演 觀眾感動飆淚
- 資產53億 房地164筆 救國團好野人
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 自由廣場》小英菩薩假中立
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 【天涯小手札】桃園第一航廈
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 綁老翁劫財 搶匪竟是姪子
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 「世界末日」今明開唱 DJ LOVE頭套再進化
- 林書豪回歸戰金塊 今日賽事預告與轉播
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 【真言社】過節
- 7成實薪沒4萬 薪情苦悶
- 武神轟過田中 抗日最難忘
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 施孝榮不捨民歌手 半夜飆淚
- 【深藍色心境】不懂女生
- 是否曾隸屬國防部 救國團說法不一
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- 神戶寒風中移訓╱台灣「宋江」陣 明首度實戰
標題：〈北部〉台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email