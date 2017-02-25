〈北部〉台三線固定測速照相 去年進帳4800萬

2017-02-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕小英總統力推浪漫台三線，期許串連沿線客家文化，打造為觀光廊道，活絡沿線產業發展，不過，苗栗縣台三線路段在承蒙「浪漫」之利前，沿線十五支固定測速照相桿，於去年就已先替苗栗縣庫賺進至少四千八百萬元的罰款金額，儼然已成為縣府的「搖錢樹」。

遏止超速 50公里設15支照相桿

台三線為西部重要山線縱貫道，寬敞又帶彎，長久以來，是大型重機、超跑車隊的「試車」勝地，這些性能車輛的排氣聲浪，聽在駕駛者耳裡，熱血沸騰，但苗栗縣台三線路段沿線居民，大多為高齡長輩，卻是膽顫心驚。

苗縣警察局接獲陳情不斷，陸續在縣境五十公里長的台三線路段沿途，設置十五處測速固定桿，並要求轄區頭份警分局、大湖警分局及警察局交通隊，執行機動性雷射測速勤務，取締違規超速，維持台三線行車安全。

十大取締點 包辦一、二、八名

警察局交通隊公布，去年十大取締超速違規固定桿地點，台三線就有三支上榜，包辦第一、第二及第八名，分別為台三線一○八公里處的一萬九千二百五十九件、一百卅一點六公里處的一萬六千九百八十六件、台三線與苗五十五線口的三千九百九十六件；這三支固定桿去年共取締四萬零二百四十一件違規超速。

警方表示，台三線速限為六十公里，依據道路交通管理處罰條例，超過速限六十公里，屬嚴重超速，這些性能車輛，時速一百二、三十公里被逕舉者，不在少數，其中還有時速一百五十二、一百四十八公里被拍下，兩者都是超跑。

依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人超速罰 一千二百到兩千四百元，嚴重超速罰六千到二萬四千元，以最低一千二百元計算，台三線的固定測速照相桿，去年至少替縣庫賺進至少四千八百萬元。

「十次車禍九次快！」警方表示，交通事故案件肇因，以超速為大宗，台三線沿途設置十五支固定測速照相桿，不僅因應地方需求，也維持行車安全，呼籲用路人注意行車速率，畢竟安全是回家唯一的道路。