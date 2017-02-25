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〈北部〉花193線北段拓寬 二次環差環委嗆駁回

2017-02-25

會議中批縣府只對質疑做片段回覆

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣道一九三線拓寬改善環評，第一次環差報告（南段）去年有條件通過，目前已發包施工；花蓮縣府另對北段拓寬所提的第二次環差分析報告，昨舉辦第二次專案小組會議，但系列審查會迄今已開八次，面對開發單位「每次只針對質疑做出片段回覆」，環委也感到不耐，昨會議結論要求開發單位花蓮縣府建設處：內容補正再不符規定「將駁回開發許可申請」。

會議昨天開始之前，環委先前往新城鄉七星潭、民有街與漁場街三處瓶頸路段現勘，卻發現規劃案把海岸路及民有街口（六K+五二○），至海岸路七K+八○的停車場段，規劃為南下單行道；通過德燕漁場的漁場街劃為北上單行道，然而漁場街拓寬卻未列入一九三線拓寬計畫內！

也因此現場包括地球公民基金會、幸福一九三聯盟等環團志工，在一九三沿線舉牌表達反對，還在漁場街三號前呈九十度直角轉彎的瓶頸路口，以黃色封鎖線模擬大型遊覽車緩慢轉彎，拖垮行車速度，由於該路口還會有買漁獲的人潮、兩潭自行車道的單車都要通過，將導致德燕漁場周邊社區的交通大打結。

花蓮縣府表示，漁場街雖不在工程計畫內，但縣府會於一九三線拓寬時，一併請新城鄉公所申請拓寬。

環團質疑 漁場街規劃案未辦公聽會

而在環評會議上，環委宜蘭大學教授謝哲隆認為，漁場街不算計畫內容，卻等同一九三單線道規劃的配套方案，擔心兩拓寬案無法同步影響居民權益。現場環團則質疑：「漁場街的規劃是否有跟當地居民開公聽會」？花蓮縣府建設處答覆表示，漁場街的拓寬用地為國有財產局、鄉公所等公有土地。縣府說明，依法只有拓寬涉及徵收私有地時才需辦理地方說明會，此話一出旁聽席發出噓聲。

這讓環評委員會主席東華大學教授劉瑩三也聽不下去。劉說，依法雖不需要，但仍會對社區造成影響，計畫要周全就應該從此處思考。環委何鎮平批：「你們本來就應該跟居民溝通啊」！他說，劃單行道後居民出入都要繞路，「你想他們會同意嗎」？

而縣府委託顧問公司答覆疑問時，竟脫口而出「七星潭的夕陽最漂亮」！該員強調，根據調查，觀光客到花蓮會先到飯店下榻，不會先來七星潭，蘇花改通車後，從台九線紓解到一九三線的流量「只有抓十％」，反而一般旅行社會在隔天回程最後一站去七星潭，「因為七星潭的夕陽最漂亮」，讓現場民眾一陣大笑：「那這樣還需要拓寬嗎」？

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  • 193線第二次環差審查會議，民眾在場外唱歌、舉布條，呼籲「局部改善不要拓寬」。（記者花孟璟攝）

    193線第二次環差審查會議，民眾在場外唱歌、舉布條，呼籲「局部改善不要拓寬」。（記者花孟璟攝）

  • 花蓮193縣道舉辦第二次環差的第二次審查會，環評委員於現勘時聽取開發單位的報告。（記者花孟璟攝）

    花蓮193縣道舉辦第二次環差的第二次審查會，環評委員於現勘時聽取開發單位的報告。（記者花孟璟攝）

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