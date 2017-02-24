〈北部〉宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案
2017-02-24
縣府：明確違規者要求改善
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨召開不動產評價委員會，今年五月取消房屋稅加價拍板定案，代理縣長吳澤成說，明年將檢討是否對豪華農舍課徵豪宅稅。
宜蘭縣政府去年針對農地未做農業使用的農舍房屋稅加價，適用對象是農發條例八十九年一月修正後取得建照、農業用地未做農業使用的農舍，只要違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆，除原本的房屋稅，視違規面積另加價房屋稅一到三倍。
宜縣府取消加價被質疑農地農用政策轉彎，吳澤成回應說，房屋稅和地價稅去年課徵，引起各界關注，深入檢討後，覺得有些部分必須調整，像是房屋稅課徵應回歸房屋稅條例及原則，違規行為部分，從法令規定執行，例如非都市用區域計畫法，都市內用都市計畫和建管相關法令，農地農用立場沒有改變。
宜縣府對於違規農舍的執行力道不斷被挑戰，吳澤成說，因累積較多案件，會分輕重緩急處理，對於超過申請範圍、擅自改變地形地貌而影響防洪、排水、申請資格不符等明確違規者，縣府會主動出擊，要求改善，否則連續開罰。
明年檢討是否課徵豪宅稅
此外，宜蘭縣議長陳文昌曾建議豪華農舍建造單價高，可由不動產評價委員會提高建築單價，課徵房屋稅，吳澤成說，縣內豪華農舍是否比照台北市豪宅稅課徵，會請地稅局納入明年度不動產評價檢討。
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