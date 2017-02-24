| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案

2017-02-24

縣府：明確違規者要求改善

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨召開不動產評價委員會，今年五月取消房屋稅加價拍板定案，代理縣長吳澤成說，明年將檢討是否對豪華農舍課徵豪宅稅。

宜蘭縣政府去年針對農地未做農業使用的農舍房屋稅加價，適用對象是農發條例八十九年一月修正後取得建照、農業用地未做農業使用的農舍，只要違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆，除原本的房屋稅，視違規面積另加價房屋稅一到三倍。

宜縣府取消加價被質疑農地農用政策轉彎，吳澤成回應說，房屋稅和地價稅去年課徵，引起各界關注，深入檢討後，覺得有些部分必須調整，像是房屋稅課徵應回歸房屋稅條例及原則，違規行為部分，從法令規定執行，例如非都市用區域計畫法，都市內用都市計畫和建管相關法令，農地農用立場沒有改變。

宜縣府對於違規農舍的執行力道不斷被挑戰，吳澤成說，因累積較多案件，會分輕重緩急處理，對於超過申請範圍、擅自改變地形地貌而影響防洪、排水、申請資格不符等明確違規者，縣府會主動出擊，要求改善，否則連續開罰。

明年檢討是否課徵豪宅稅

此外，宜蘭縣議長陳文昌曾建議豪華農舍建造單價高，可由不動產評價委員會提高建築單價，課徵房屋稅，吳澤成說，縣內豪華農舍是否比照台北市豪宅稅課徵，會請地稅局納入明年度不動產評價檢討。

廣告
  • 宜蘭縣政府召開不動產評價委員會，今年五月取消房屋稅加價拍板定案。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣政府召開不動產評價委員會，今年五月取消房屋稅加價拍板定案。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷中壢延伸線》A22、A23站進度慢 通車恐延宕

桃園機場捷運將於三月二日正式營運，機捷中壢延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站工程，由交通部高鐵局主辦，但目前進度不到四十％，機電標工程更已六次流標，通車日期可能受到延宕；市長鄭文燦昨天說，市府…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈北部〉宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.