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〈北部〉增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣

2017-02-23

建築師嘆美學教育還有長路要走

〔記者王峻祺／花蓮報導〕二○一○年曾入圍「第七屆遠東建築獎」的花蓮縣新城鄉立幼兒園建築體，原有偌大開放式空間供幼兒遊憩學習，但僅短短使用七年，設計原貌卻完全走樣，宛如是間大型「拼裝屋」，讓原建築師看了相當「痛心」，更感嘆「台灣空間美學教育，還有段路要走！」

加裝遮雨棚、擋風板及儲藏室

新城鄉立幼兒園當年啟用時，外觀極具設計美感，也強化防災避難功能，但園方在使用後，重新考量到安全、便利及實用性，七年內共分三次增建，除加裝遮雨棚、擋風板及儲藏室，原有多扇旋轉實木門也因怕夾到幼兒而停用，造成建築體已完全失去設計原意及樣貌，成了拼裝閣樓。

新城鄉立幼兒園長吳素貞說，基於使用需求及礙於有限經費，才會分三次增建，加上有家長反映，原半開放式空間設計，只要每逢雨天，小孩就會容易淋濕，另花蓮東北季風、颱風強及儲藏室不足等因素，只好進行空間異動。

她強調，感謝原設計師從無到有的協助，讓幼兒園能夠正式啟用，當然外界觀感角度，與後來使用者於使用時的需求面也會有所不同，在不打擾設計者的情況下，陸續調整幼兒園的建築空間。

園方：考慮安全、便利及實用性

原設計建築師林祺錦說，「使用者不覺得這樣的更改有什麼問題，才是最大的問題」，最初設計理念，就是要提供孩子們身體感知的環境，讓他們身在其中，看得到也摸得到，但本該屬於他們感知的一部分，卻在這幾年間逐一被磨平、加蓋，修改成一個「安全」建築。

他說，能夠理解美感跟實用性需要平衡，也曾告知鄉公所，若需要進行變更，絕對會盡最大幫助，且不收取任何費用，如今卻看到未經討論後，已改頭換面的幼兒園，心中只有滿滿挫敗，感嘆「台灣的生活和空間美學教育，還有很長的一條路要走。」

花蓮縣政府建設處副處長鄧子榆說，增建部分已著手調查是否曾經留有送審記錄，並會同相關單位進行查報，若屬違建部分將依法處理，限期內改善、拆除。

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  • 園方重新考量安全、便利及實用性，7年內共分3次增建，加裝遮雨棚、擋風板及儲藏室。（記者王峻祺攝）

    園方重新考量安全、便利及實用性，7年內共分3次增建，加裝遮雨棚、擋風板及儲藏室。（記者王峻祺攝）

  • 原新城鄉立幼兒園設計半開放式空間供幼兒遊憩學習。（翻攝網路）

    原新城鄉立幼兒園設計半開放式空間供幼兒遊憩學習。（翻攝網路）

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增建變拼裝屋 新城鄉幼走樣

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