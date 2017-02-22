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〈南部〉30黑琵現身高屏溪 創歷年最多

2017-02-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕卅隻黑面琵鷺今年現身高屏溪口，創下歷年最大量紀錄，高雄鳥會指出，其實高屏溪口不利黑面琵鷺聚集，研判在全球保護黑琵努力下，族群增加且擴散，這批應屬於較晚抵達台灣的嬌客，預計最快三月間就會北返。

預計最快3月北返

高屏溪口幾乎每年都有黑面琵鷺造訪，數量大多僅個位數，最多也只有十餘隻，高雄鳥會會員張進隆、劉建宗今年卻發現有卅隻，令人驚豔。

高雄鳥會總幹事林昆海指出，黑面琵鷺一般在每年十、十一月從南北韓交界島嶼、中國黃海一帶南下避冬，台灣棲息地以台南七股、嘉義最多，高雄茄萣、永安約有一、二百隻，數量上佔第三名，由於高屏溪屬狹長形地貌，不若茄萣、永安鹽田濕地寬闊，加上有漁民膠筏出入作業，且漲退潮不利黑琵捕魚覓食，因此數量向來不多。

今年會有卅隻棲息，林昆海研判由於全球致力保護黑琵，造成數量、族群增加，牠們從北到南遞次擴散，較晚期抵達的，就選在高屏溪口落腳。其餘候鳥數量也不少，光是鴨科就有數千隻，不時可見反嘴鴴成群飛舞，雁科、鷺科早已是常客，最特別的是，一月間首見一隻鵜鶘（送子鳥）現身溪口。

前年曾因肉毒桿菌感染，造成高屏溪口鴨類大量死亡，如今禽流感橫行，呼籲民眾若發現候鳥暴斃，應儘速通報相關單位，讓這群嬌客安全過境。

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  • 黑面琵鷺度冬時會過境台灣。（高雄鳥會陳世明提供）

    黑面琵鷺度冬時會過境台灣。（高雄鳥會陳世明提供）

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