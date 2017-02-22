〈中部〉清水衛生所海砂屋 爭取明年改建

2017-02-22

〔記者張軒哲／台中報導〕約有卅五年歷史的清水區衛生所，因建物老舊，樑柱裂縫嚴重，屋頂滲水、樓層淹水，加上水泥剝落鋼筋外露，氯離子含量超標，被列為海砂屋，近年地方民眾盼能重建，立法院副院長蔡其昌與相關人員會勘，預估重建總經費約四千五百萬，期盼經費儘快到位，興建五層樓衛生所，做為地方居民健康照護中心。

昨日蔡其昌與主計總處專委蕭秀瑛、衛福部國健署主秘王怡人、台中市府衛生局副局長陳南松及市議員王立任、楊典忠勘查時，蔡其昌表示，自己是土生土長清水人，清水衛生所從外觀感覺無異狀，但經結構技師評估為海砂屋，這棟老舊建築卻是民眾衛教與打預防針常出入的場所，明年內一定要爭取到經費，將問題解決。

清水區衛生所建於民國七十二年，位於中山路鬧區，歷經兩次修整，外觀有拉皮，但因屋齡過久，樑柱有裂縫、屋頂滲水、樓板剝落、鋼筋外露且氯離子含量超標，被列為海砂屋。預估重建總經費四千多萬元，規劃地上五層、地下一層停車場。

陳南松說，未來長照部分也會規劃至衛生所，擴大服務項目與內容。中央單位則表示支持，三月底開始編列明年度總預算時會評估，時間若趕不及，將評估是否能透過一般性補助款，撥款給台中市政府解決危險建築問題。