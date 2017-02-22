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〈中部〉南投燈會金雞主燈 出借高雄展出

2017-02-22

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說「雞」在禽流感期間禁運？南投縣燈會主燈「吉鳴春曉」金雞昨拆解、整理後，將運往高雄展出，面對網路戲稱：「金雞，太犯規，禁運怎可上路呢…」，縣府也幽默回應，只能說南投燈會太紅，連帶「金雞」也變得搶手，但金雞並非真雞，不受禁運限制。

南投燈會展出的大小花燈約有一千座，燈會在十九日結束後，花燈何去何從？也備受各界關注，縣府表示，原則上，誰贊助就由誰收回，從學校、公所迄民間團體都是如此，惟縣府所有的金雞造型主燈例外。

縣府觀光處長王源鍾指出，以「吉鳴春曉」為主題的金雞，高約十五公尺，背景則是台灣第一高峰玉山，且搭配三百六十度旋轉底座，更顯得氣勢磅礡，燈會未結束前，便有高雄與日本方面的團體希望縣府出借該主燈，經各方面考量，最後決定出借給高雄民間團體辦理小型燈會展覽之用。

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  • 南投燈會金雞造型的「吉鳴春曉」主燈，在燈會結束後，縣府派員進行拆解、整理工作。（記者謝介裕攝）

    南投燈會金雞造型的「吉鳴春曉」主燈，在燈會結束後，縣府派員進行拆解、整理工作。（記者謝介裕攝）

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