〈中部〉清境無障礙高山觀景步道 最快5月開放
看好觀光效益 縣府收回自營
〔記者張協昇／南投報導〕全台首創的南投縣仁愛鄉清境農場無障礙高山景觀步道，原本預計二月底完工，趕在二二八連假開放，惟因南投縣政府預期該步道將帶來龐大觀光收益，決定改由縣府自行管理營運，可能將延至五月間，才會對外開放，民眾原本期待該步道能夠於清明節連假開放的希望，恐怕也將落空。
清境國民賓館到青青草原原有的人行步道，因人車爭道，險象環生，為提供遊客更安全舒服的遊憩品質，縣府向觀光局爭取經費補助，建置清境高架景觀步道系統，分兩期建設，第一期工程由壽山園直達青青草原南票口，總長一﹒二公里、步道寬二﹒五公尺，讓遊客可悠閒漫步並眺望合歡群峰、奇萊主峰及中央山脈等壯闊山景。
第二期工程則由青青草原南票口至北票口，最近也已爭取到補助經費，路線正規劃設計中。
縣府觀光處表示，該高架步道為無障礙設施，無論是輪椅族、娃娃車都很方便，沿途設有三處觀景休憩平台，其中一處觀景平台佔地一百多坪，並設有販賣部，讓遊客可以坐下來歇歇腳，一邊品茗、喝咖啡，一邊飽覽清境優美山景。
縣府原本預計該景觀步道於二月底完工，並委外經營，趕在二二八連假開放，旅遊業者對該步道也相當有興趣，紛紛詢問何時能開放？並期待若無法於二二八連假前，也能於清明節連假開放，以方便安排團客前往。
完工期將延後 各種票價已訂
惟步道工程在進行電線桿遷移時延宕，且縣府評估認為該步道將帶來龐大觀光收益，縣長林明溱因而決定改由縣府自行管理營運，由於必須招募管理、清潔維護人員及施設售票亭，加上將開放步道命名等配套措施，完工期將會延後，縣府觀光處長王源鍾表示，可能要到今年五月才有辦法開放，惟最遲暑假前一定會正式開放。
惟縣府已將該步道票價訂為全票五十元，另國小學生、縣民等人士可購買三十元優待票，六十五歲以上老人、仁愛鄉民及身心障礙（含同行者一名）等人士則享有十元特惠票。
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標題：〈中部〉清境無障礙高山觀景步道 最快5月開放
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