〈北部〉復興區降雨減 部落面臨缺水

2017-02-21

〔記者李容萍／復興報導〕復興區有四十二座簡易自來水設備，由於最近二個月降雨減少，導致水量變小，不少部落面臨缺水危機，民生用水已受到影響，近日紛紛上山尋找山泉水、接水管後再注入水塔使用。

復興區公所訪查區內十個里，發現義盛、長興兩個里的部落缺水最嚴重，比亞外部落的水源頭幾乎已經乾枯，公所連絡消防局調派水庫車代為送水救急；前山的澤仁、三民兩里因詩朗溪的水源枯竭，已通知自來水公司在兩里設置臨時供水站；後山的華陵里部分部落也有缺水問題，公所只能協助尋找新水源，同時加強水源控管，確保汛期來臨前仍然有水可用。

復興區長曾志湘表示，山區近兩個多月降雨太少，導致枯水期變長，不但影響民生用水，連有水塔儲備灌溉用水的農民也喊苦，不敢種植太多農作物，所幸初春時節，山區蔬菜、水蜜桃生長所需水量相對較小，應該不致影響這一季的收成。