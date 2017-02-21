〈中部〉心臟裝電池 柯昱任學測70級分

2017-02-21

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市私立嘉華中學高三同學柯昱任，讀小二時因心臟問題而植入心律調節器，俗稱在心臟「裝電池」，他雖然體弱多病，但努力向學，高二曾勇奪彰雲嘉區學科能力競賽第六名，今年大學學測成績上週揭曉，他拿到七十級分，昨與多位學測成績優秀的同學一起接受校長柳水燦表揚。

柯昱任說，因體力差，讀書不能熬夜，若感冒也比別人嚴重，幸好生性樂觀，不畏病痛折磨，讀書比別人更用心，希望以自身經歷鼓勵為病痛所苦的學子，積極面對人生困境，對電機、資工有興趣，希望大學就讀相關領域課程。

同校學生陳妍喻學測七十三級分，英語能力極佳，多益考試拿到九○五分高分，雙喜臨門；梁婉玲學測七十一級分，崇拜法醫楊日松，原想報考警察大學，可惜身高不到一百五十公分，未達入學門檻，但她人小志氣高，將挑戰繁星推薦成功大學醫科，朝法醫之路邁進。