〈台北都會〉列車壽命到期 北捷要再用20年
車輛處長：僅需更換機電設備
〔記者陳紜甄／台北報導〕捷運首條路線木柵線營運至今已廿年，行駛列車也達使用年限。近年文湖線頻繁出包，民眾質疑是否與列車壽命到期有關。北捷車輛處長許英井表示，列車僅需更換機電設備，就可以再用廿年。但議員許家蓓痛批，「過期食品不能更改包裝就重新上架，更何況捷運是攸關生命財產的交通工具。」捷運局表示，車子如要汰換，北捷兩年前就要編列預算，並報請重置基金委員會，但北捷「目前都沒有這個打算。」
柯P也說不買 才可發員工獎金
據統計，文湖線列車總維修金額，從一○○年的一億八千萬躍升至一○四年的三億八千萬，而一○四年板南線僅有一億，其他路線也僅介於百萬至千萬。對此，記者詢問市長柯文哲，未料柯竟回應，不買新列車，每年攤提成本，（盈餘）才可以發員工獎金啊。
捷運木柵線八十五年營運，引進五十一對（一對是兩個車廂）馬特拉中運量列車，為北捷首批營運的列車；九十一年，捷運木柵線延伸內湖線動工，九十八年文湖線全線完工，龐巴迪列車加入行駛營運。
文湖線自二○○九年通車至今，早年曾發生過全線掛點停駛，七百多名乘客被迫在高架軌道上徒步進車站等情形，後來文湖線趨於穩定，但近年文湖線事件又頻傳。
議員批過期食品更改包裝再上架
捷運局表示，馬特拉使用年限廿年，不過北捷以更新傳動軸、車軸方式，再延長壽命廿年。傳動軸與車軸是消耗品，價格皆僅十多萬，相較於購買一對車廂八七○○萬便宜許多。
郝市府時期，曾討論是否汰換列車，當時北捷表示，參考美國芝加哥等地捷運系統，認為馬特拉可延長壽命。成大教授鄭永祥認為，台灣空氣骯髒、濕度高且氣候濕熱，文湖線行駛高架，需因地制宜考量台灣環境才是。另外，當時出席會議的主計處擔憂表示，從廿年延長到四十年，調整幅度大，且列車行駛高架，延長年限涉及民眾乘車安全。
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