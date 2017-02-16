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〈北部〉石門水庫苦無雨 蓄水率跌破6成

2017-02-16

是否一階限水 21日決定

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫苦等春雨不來，前晚八點蓄水率跌破六成，水情吃緊，水利署北區水資源局明天（十七日）將召開北部地區水源調度會議因應，但是否實施一階限水，仍待廿一日經濟部水情會議決定，而一階限水是採取對於民眾生活影響不大的夜間減壓供水。

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位二三三‧九一公尺，蓄水量一億一九三九萬噸，蓄水率五十九‧三％，而水庫二月底營運規線的嚴重下限水位為二二三公尺，呆水位為一九五公尺。

北區水資源局副局長邱忠川表示，一階限水是於晚間十一點至次日清晨五點減壓供水，但若集水區持續三個月沒有有效降雨，二階限水緊接而來，限水對象包括用水大戶、洗車業等將會受到衝擊外，一旦水情再惡化將實施三階限水，採分區輪流供水，屆時所有用戶都會受影響。

因應水情吃緊，市府經濟發展局去年完成十五座戰備井工程的設置，近期將進行抗旱井整備測試，並預計四月中旬啟用再生水提供作為次級用水使用；另針對市轄一四四六戶，每月用水度數超過一千度的用水大戶，加強宣導節水措施。

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  • 石門水庫蓄水量跌破6成，是否實施一階限水，將待21日經濟部水情會議決定。（記者李容萍攝）

    石門水庫蓄水量跌破6成，是否實施一階限水，將待21日經濟部水情會議決定。（記者李容萍攝）

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