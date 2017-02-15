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〈北部〉竹縣水情吃緊 將配合農業減供

2017-02-15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹地區近期降雨量不夠，寶山和寶二水庫的蓄水量都已低於六成，已有零星搶水現象，但中央仍未明確宣布是否停灌休耕。了解內情者透露，因民生和工業用水都還不虞匱乏，但農業用水已經有壓力，一旦宣布停灌休耕，將牽涉到農民補貼，相關單位心存觀望，想看農民會有多少比例主動因缺水而休耕。

新竹縣長邱鏡淳昨天指示，相關處室全力配合經濟部水利署北區水資源局旱災緊急應變小組北水南調、農業減供、人工增雨等抗旱措施，並儘早因應，研究萬不得已須停灌的地區、面積等相關作為，以穩定民生、與工業用水為優先。

相關單位昨天緊急召開一期稻作缺水研商會議，目前民生和工業用水暫時不虞匱乏，還不需調撥農業用水支應，但在農用水已經不足的狀況下，旱象若再不解，很快的民生和工業用水也會感受到壓力。

水稻育苗業、代耕農 苦無補助

新竹縣水稻育苗技術研究協會理事張明燕說，政府每次水情吃緊就喊停灌休耕，雖然也對育秧苗的業者有所補貼，但只補貼已經播種育苗下去的，但事實上很多的稻種都是從外買入，就算還沒有實際育養秧苗下去，業者也已經花錢投資。

新竹縣農田代耕技術協會理事長徐錦堂說，每次的停灌休耕，衝擊最大的就是幫農民代耕農田的代耕業者。只要一喊停灌休耕，代耕機具就無用武之地，他們沒有收入卻仍要繳付機具貸款，政府到現在都沒有看到他們的困境，「一毛補貼都沒有」！

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  • 新竹縣的1期稻作本月底就要插秧了，政府因應水情吃緊，還在評估是否停灌休耕，但是農民播種、育苗、插秧等作業都有一定計畫，沒有明快的決策因應，農民的損失就越大。（記者黃美珠攝）

    新竹縣的1期稻作本月底就要插秧了，政府因應水情吃緊，還在評估是否停灌休耕，但是農民播種、育苗、插秧等作業都有一定計畫，沒有明快的決策因應，農民的損失就越大。（記者黃美珠攝）

  • 代耕業者的農機貸款一期就要一、二十萬，只要停灌休耕，他們就會面臨繳付不出來的困境。 （記者黃美珠攝）

    代耕業者的農機貸款一期就要一、二十萬，只要停灌休耕，他們就會面臨繳付不出來的困境。 （記者黃美珠攝）

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