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〈中部〉開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉

2017-02-14

鐵山國小孩子 迫不及待閱讀新書

〔記者張軒哲、蔡淑媛、何宗翰／台中報導〕開學囉！昨日各級學校開學日，市府教育局十三日在外埔偏鄉鐵山國小舉行「閱讀起飛、書香傳愛」贈書活動，由教育局長彭富源贈送一百多本繪本、童話、英語圖書給學童，學童迫不及待翻閱新書。另外，「北太平長青學苑」昨天舉行開學典禮。忠明高中一開學就舉辦畢業旅行，學生樂開懷。

昨日上午在外埔區贈書活動時，教育局長彭富源表示，學習之計在於閱讀，從書籍中除了能累積豐富知識，也可提升競爭力，並希望大家學習「助人」，新的學期有所成長。透過贈書讓孩子們能從小養成閱讀習慣，也拉近城鄉差距，弭平教育資源落差，透過書香傳愛，啟動閱讀學習。

北太平長青學苑 老少共學迎新學期

「北太平長青學苑」設置於太平區中華國小內，是太平區首所老少共學學校，昨天開學典禮，由廿一位阿公阿嬤和六百九十二位國小師生一起參加，開心迎接新學期。副市長林依瑩表示，長青學苑廣受長輩歡迎，市府會全力增開班數，盼今年增至一千班，造福更多長輩健康快樂生活。

中華國小校長蔡文標表示，相信有長輩在此讀書可給小朋友作為終身學習的示範，讓他們有更大的求學動力，也使校園充滿活潑氣氛。太平區公所表示，長青學苑未來會持續增開課程，提供長輩多元學習。

忠明高中昨日一開學就舉辦畢業旅行，讓高三生到墾丁畢旅三天好好玩，週四回來收學測成績單，準備申請學校或指考。

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  • 「北太平長青學苑」昨天舉行開學典禮。（記者何宗翰攝）

    「北太平長青學苑」昨天舉行開學典禮。（記者何宗翰攝）

  • 鐵山國小學童專注閱讀新書。（記者張軒哲攝）

    鐵山國小學童專注閱讀新書。（記者張軒哲攝）

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