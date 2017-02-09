〈南部〉花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」

2017-02-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會「敲響議事槌、飛躍一甲子」議事槌展今揭幕，公開陳列民國四十七年由當時台灣省議會議長黃朝琴贈給原高縣議會的議事槌，議長康裕成有感而發表示，議事槌不重，但肩負責任與使命。

議會說明，昨展示議事槌是民國四十七年時，台灣省議會議長黃朝琴贈送原高縣議會，前後執勤五十三年，至高雄縣市合併後才退休，歷任陳清文（第三屆高縣議會議長）、吳尚卿、林金德、吳珠惠、吳鶴松、黃振塊、許福森等七位老議長，參與過十四屆高縣議會。

議長康裕成表示，議事槌以梨花木打造，木紋雖已斑駁，但槌面仍刻滿議事痕跡，見證原高縣議會點點滴滴；她有感而發的說：「議事槌拿起來不重，但肩負責任與使命，槌起槌落，代表城市興衰，也凸顯議會與議員的重擔」。

昨舉行議事槌展開幕的同時，還特別邀請黃振塊、許福森兩位前高縣議長出席，並打造兩座復刻版議事槌送給兩人留念，感謝他們對高雄民主政治的貢獻。

許福森會後私下跟康裕成透露，陳列的議事槌卡榫曾經鬆脫，他某次主持議會時，一敲下去，槌頭與槌棒瞬間分離，當場嚇一跳，事後趕緊送修。

議會資深員工補充，縣市合併後，目前使用的是原高市議事槌，此議事槌的年紀，比高縣議事槌年輕很多，因為朱安雄議長時期，代理主席者眾，主席們對敲槌力道拿捏不一，結果把原議事槌敲裂，議會遂趕製另一把議事槌，且使用至今。