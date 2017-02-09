〈中部〉水里元宵燈會 火車站區亮起來
2017-02-09
〔記者劉濱銓／南投報導〕水里也有元宵燈會！不讓各地舉辦的燈會專美於前，水里鄉公所近來也在火車站布置光環境，並在市區周邊道路擺設多座花燈，讓民眾散步之餘就能欣賞充滿在地特色的花燈，入夜後水里市區整個亮起來，讓人印象深刻。
公所表示，火車站前有四米高的聖誕燈，車站與站區也以光雕裝飾，而在出入口的階梯也用燈光隧道迎接往來遊客，走出站外前往市區的自由路，沿途在水里溪畔也設置多組花燈，搭配橋上既有的燈光點綴，水里市區整個亮起來，希望營造元宵燈會氛圍，開春也讓市容煥然一新。
公所說，本週六（十一日）下午六點半到晚上九點，在自由路一段將舉辦元宵燈會，不僅有精彩歌舞表演，還有雞年提燈大方送，並準備電視機、電風扇等豐富抽獎禮品，盼讓民眾開心賞燈，拿獎添好運。
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