〈台北都會〉嘉禾新村將拆 柯全區保留跳票

2017-02-08

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、涂鉅旻／台北報導〕嘉禾新村將開拆！台北市長柯文哲選前曾承諾全區保留眷村「嘉禾新村」，但上任後僅指定三棟為歷史建物，國防部日前更在嘉禾新村貼出公告，昨日早上八時起自永春街一三九號起迄永春街一六三巷巷口等單數號方向，開始進行架設圍籬的工程。隨著工程告示的張貼，嘉禾新村亦確定將步上瓶蓋工廠的後塵。

東側拆除 西側樹保、文保不拆

對於嘉禾新村拆除工程，國防部官員透露，陸軍已在一月十六日接到北市都發局的拆照，預計二月十日架設圍籬，下週一（二月十三日）動工拆除。而拆除區域為經核定的嘉禾新村東側，不會拆除西側樹保、文化保存區域。

嘉禾新村現場昨天尚無拆除，軍方與廠商昨天均在評估未來拆除計畫，也有拆除工人先將具有價值的鋁窗、鋁門拆除集中。

文資團體痛批，柯文哲選前都說得很好聽，結果上任第一年瓶蓋工廠就跳票，只要文資議題碰上開發就會迴避，預計在這週末前舉辦記者會，盤點柯文哲上任之後的文資慘案。

至於柯文哲選前文化承諾全數跳票，文化局長鍾永豐表示，北市府在嘉禾新村做過非常多的努力，但南側還是被拆除，但他說北市府還是會在北側有一大區須下工夫努力保存。

嘉禾新村南側就是因文化局以尊重文資會決議、都發局依法發放拆除執照的情況下失守，未來是否有新方法，鍾永豐說，過去兩局因為各司其事，因此觀點都不太一樣；他們也記取教訓，都發局及文化局已經展開更密集的討論、合作。