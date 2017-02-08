〈北部〉掌農委會 林聰賢：帶著批評前進
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接行政院農委會主委，今天交接上任，但在接任前批評聲浪不斷，昨天他在宜蘭縣府主持最後一次縣務會議時表示，對於批評與反對聲浪可以接受，每個人都不是完美的，將帶著批評前進農委會，相信很快就會進入狀況，大家拭目以待。
行政院三日宣布林聰賢接任農委會主委後，外界批評聲浪不斷，先是小農批評農地政策搖擺，接著傳出耍官威？要求農委會官員到縣府報告；縣府前農業處長楊文全也發文批評，林聰賢是受到民意與壓力被迫處理農舍問題，後來又扛不住反彈與選舉壓力只能踩煞車，對林接主委不抱期待。
林聰賢昨天主持縣務會議，聽取各單位業務報告，縣府一級主管藉機向準主委爭取農委會預算，希望林聰賢上任後能幫忙解決問題。林聰賢發表告別感言，稱讚縣府團隊是最耐操的團隊，建立了宜蘭品牌。會議結束後，縣府主管與同仁到紅磚廣場，與縣長拍「畢業照」，離情依依。
林聰賢提醒縣府同仁，要接受各方批評指教，要與公民對話，不能默默做事；對於楊文全的批評，林聰賢說，從楊的言論可以發現，楊的價值觀與縣府團隊有些差距，至於對他個人領導不足、工作指示不清楚或是魄力不足等批評，他可以接受，每個人本來都不是完美的。
林聰賢表示，社會非常多元，有不同的意見與聲音，都是正常的現象，自己還未到農委會服務，大家對他還不認識，將帶著這些批評指教進入農委會工作，相信很快就能進入狀況。
楊文全指出，自己的批評並非針對林聰賢，也包含對農地農用政策做事實陳述，林聰賢不用很在意，只要擔任農委會主委的表現夠好，能夠挺得住立法院或總統蔡英文的壓力，堅持對的政策，外界的評論自然會改變。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
竹縣府：將委外經營台鐵竹東車站動漫園區東側，去年十月中旬以藝術家駐村方式開張，但除街友「借宿」，還被綠黨縣議員周江杰批評是「動漫蚊子館」，人…
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 〈愛情軍師團〉我的愛情選擇障礙症
- 自由談》做草笠不驚日曝
- 自由廣場》《林保華專欄》馬雲恐嚇美國 評川普的國際經貿戰略
- 教授醉落邊坡 獲救竟打消防員
- 天心愛自己 美麗秘訣不藏私─la prairie鑽白魚子時空聚光菁華 提升肌膚力
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐
- 2研究矛盾 專家學者:尋求第三公正單位釐清
- 參考照片繪圖 鐵道專家不算抄襲
- 【洛杉磯傳真 】 王丹／所謂「愛國主義」
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 盛群︰今年營運可望續創新高
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 〈舊情人請回答〉對不起 謝謝妳
- 藝術家李明維 躍威尼斯雙年展主題館
- 2017台北國際書展 回歸台灣讀享時光
- 川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
- 男大生夜半腿癱軟 甲狀腺亢進搞的鬼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Enmity will ruin ‘inclusive’ KMT: Chan
- 證券行情表、證券表格
- 駭客勒索券商 北檢分案調查
- 文化部支持 書展不怕成本增
- 佔巴人土地屯墾 以色列就地合法
- 貝克漢拒付3300萬封口費 駭客怒揭公益假面
- 移民禁令 川普：最終恐由最高法院定奪
- 樂金打造全球最大OLED面板生產線
- 加州立法庇護移民 川普嗆砍補助
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Students gather for Taiwan International Science Fair’s final
- 最新網購詐騙 小心禮券變廢紙
- 〈情人節 錶情迷人〉腕錶精湛工藝 雋永配對成雙
- 英下議院議長 拒川普國會演說
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- 《徵文啟事》360行工作照
- 袁艾菲出國 樂享冰火五重天
標題：〈北部〉掌農委會 林聰賢：帶著批評前進
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email