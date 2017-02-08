〈北部〉掌農委會 林聰賢：帶著批評前進

2017-02-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接行政院農委會主委，今天交接上任，但在接任前批評聲浪不斷，昨天他在宜蘭縣府主持最後一次縣務會議時表示，對於批評與反對聲浪可以接受，每個人都不是完美的，將帶著批評前進農委會，相信很快就會進入狀況，大家拭目以待。

行政院三日宣布林聰賢接任農委會主委後，外界批評聲浪不斷，先是小農批評農地政策搖擺，接著傳出耍官威？要求農委會官員到縣府報告；縣府前農業處長楊文全也發文批評，林聰賢是受到民意與壓力被迫處理農舍問題，後來又扛不住反彈與選舉壓力只能踩煞車，對林接主委不抱期待。

林聰賢昨天主持縣務會議，聽取各單位業務報告，縣府一級主管藉機向準主委爭取農委會預算，希望林聰賢上任後能幫忙解決問題。林聰賢發表告別感言，稱讚縣府團隊是最耐操的團隊，建立了宜蘭品牌。會議結束後，縣府主管與同仁到紅磚廣場，與縣長拍「畢業照」，離情依依。

林聰賢提醒縣府同仁，要接受各方批評指教，要與公民對話，不能默默做事；對於楊文全的批評，林聰賢說，從楊的言論可以發現，楊的價值觀與縣府團隊有些差距，至於對他個人領導不足、工作指示不清楚或是魄力不足等批評，他可以接受，每個人本來都不是完美的。

林聰賢表示，社會非常多元，有不同的意見與聲音，都是正常的現象，自己還未到農委會服務，大家對他還不認識，將帶著這些批評指教進入農委會工作，相信很快就能進入狀況。

楊文全指出，自己的批評並非針對林聰賢，也包含對農地農用政策做事實陳述，林聰賢不用很在意，只要擔任農委會主委的表現夠好，能夠挺得住立法院或總統蔡英文的壓力，堅持對的政策，外界的評論自然會改變。