| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉原鄉傳承 信義辦歲時祭儀

2017-02-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉公所昨在人和村綜合運動廣場舉辦歲時祭儀、傳統技能競賽，以及全鄉運動大會，賽事為期四天，一開場就展示族人狩獵文化，除有獵槍對空鳴槍，還生火煮食，體現祖先傳統，比賽還需穿著布農服裝或背心，彰顯傳承布農文化。

昨開幕儀式縣長林明溱也到場為選手加油，信義鄉長史強則說，鄉內已多年未舉辦歲時祭儀，此次結合鄉運並在寒假辦理，除了選拔優秀運動選手參加縣運及全國大賽外，也讓年輕學子透過祭儀展演與傳統技能競賽，傳承負重接力、鋸木、射箭、傳統拔河、摔角等傳統文化，一方面維繫族人情感，一方面也能傳承文化。

昨率先登場的是射箭比賽，只見選手拉弓架式十足，瞄準放箭也毫不馬虎，特別的是標靶還是山豬造型，重現過去布農族人狩獵山豬的傳統，而此次活動將持續到十日，期間賽事精采緊湊，公所歡迎民眾到場為選手加油，體驗布農傳統競技文化與風情。

廣告
  • 信義鄉公所舉辦歲時祭儀、傳統技能競賽等活動，一開場就以獵槍鳴槍擊發，重現族人狩獵傳統。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉公所舉辦歲時祭儀、傳統技能競賽等活動，一開場就以獵槍鳴槍擊發，重現族人狩獵傳統。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
奉天宮元宵遶境 豬哥亮點起馬炮

四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，昨天上午在縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮後，展開雲嘉五鄉鎮的五天四夜遶境，陣頭…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：〈中部〉原鄉傳承 信義辦歲時祭儀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.