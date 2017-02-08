〈中部〉原鄉傳承 信義辦歲時祭儀

2017-02-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉公所昨在人和村綜合運動廣場舉辦歲時祭儀、傳統技能競賽，以及全鄉運動大會，賽事為期四天，一開場就展示族人狩獵文化，除有獵槍對空鳴槍，還生火煮食，體現祖先傳統，比賽還需穿著布農服裝或背心，彰顯傳承布農文化。

昨開幕儀式縣長林明溱也到場為選手加油，信義鄉長史強則說，鄉內已多年未舉辦歲時祭儀，此次結合鄉運並在寒假辦理，除了選拔優秀運動選手參加縣運及全國大賽外，也讓年輕學子透過祭儀展演與傳統技能競賽，傳承負重接力、鋸木、射箭、傳統拔河、摔角等傳統文化，一方面維繫族人情感，一方面也能傳承文化。

昨率先登場的是射箭比賽，只見選手拉弓架式十足，瞄準放箭也毫不馬虎，特別的是標靶還是山豬造型，重現過去布農族人狩獵山豬的傳統，而此次活動將持續到十日，期間賽事精采緊湊，公所歡迎民眾到場為選手加油，體驗布農傳統競技文化與風情。