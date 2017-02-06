〈南部〉台南五瘟宮拜天公 金爐現「火龍」

2017-02-06

〔記者蔡文居／台南報導〕昨天是農曆正月初九「天公生」，供奉五毒神的台南市全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」昨天凌晨拜天公時，金爐火苗竟然神似一條一飛沖天的火龍，讓觀者嘖嘖稱奇，廟方如獲至寶視為吉兆，決定將「奇蹟」畫面裱框公開展示。

五瘟宮主委黃良榮表示，昨天凌晨時分，正當廟方在拜天公、燒財運金時，吳姓信徒無意間拍到金爐冒出火龍的畫面，龍頭、龍爪、龍鬚都清晰可見，尤以龍頭及龍眼最為傳神，讓大家稱奇不已。

拍到火龍照的信徒吳俊毅說，昨天凌晨到廟裡幫忙，平常很少拍照，也不喜歡打卡，當時突然想要拍照，便拿起手機隨手一拍，當下也沒注意到，經身旁一位師姊提醒，仔細一看照片，才發現真的像一條龍。很難得有這樣的經驗，決定要把照片放大輸出，捐給廟方當紀念。

位於台南市中正路一三一巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，建廟迄今已七十餘年。五瘟宮林總幹事表示，聽老一輩的人說，該廟日治時期在台南兵配廠附近，後來遷至中正路現址。當天因五毒神有降駕，十分開心，指示要燒財庫金為信眾補財運，之後就有信眾第一次拍到火龍，都認為這是個好兆頭。