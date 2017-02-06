| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南五瘟宮拜天公 金爐現「火龍」

2017-02-06

〔記者蔡文居／台南報導〕昨天是農曆正月初九「天公生」，供奉五毒神的台南市全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」昨天凌晨拜天公時，金爐火苗竟然神似一條一飛沖天的火龍，讓觀者嘖嘖稱奇，廟方如獲至寶視為吉兆，決定將「奇蹟」畫面裱框公開展示。

五瘟宮主委黃良榮表示，昨天凌晨時分，正當廟方在拜天公、燒財運金時，吳姓信徒無意間拍到金爐冒出火龍的畫面，龍頭、龍爪、龍鬚都清晰可見，尤以龍頭及龍眼最為傳神，讓大家稱奇不已。

拍到火龍照的信徒吳俊毅說，昨天凌晨到廟裡幫忙，平常很少拍照，也不喜歡打卡，當時突然想要拍照，便拿起手機隨手一拍，當下也沒注意到，經身旁一位師姊提醒，仔細一看照片，才發現真的像一條龍。很難得有這樣的經驗，決定要把照片放大輸出，捐給廟方當紀念。

位於台南市中正路一三一巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，建廟迄今已七十餘年。五瘟宮林總幹事表示，聽老一輩的人說，該廟日治時期在台南兵配廠附近，後來遷至中正路現址。當天因五毒神有降駕，十分開心，指示要燒財庫金為信眾補財運，之後就有信眾第一次拍到火龍，都認為這是個好兆頭。

廣告
  • 信徒無意間拍到金爐火龍的畫面，尤以龍頭及龍眼最為傳神。（五瘟宮提供）

    信徒無意間拍到金爐火龍的畫面，尤以龍頭及龍眼最為傳神。（五瘟宮提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
陳菊拜天公 祈求小英讓台灣改革成功

大年初九「天公生」，高雄市長陳菊陸續前往仁武、左營及鳳山等三間天公廟，祈求台灣風調雨順、高雄平安無災，蔡英文總統領導的團隊讓台灣改革成功，也保佑蔡總統「有勇氣、要堅持」。農曆正月初九是玉皇上帝的誕辰，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：〈南部〉台南五瘟宮拜天公 金爐現「火龍」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.