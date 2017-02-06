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〈台北都會〉市府爭設機捷A2a、A5a站 拚3月送審

2017-02-06

〔記者李雅雯／新北報導〕機場捷運即將通車，新北市政府爭取增設A2a、A5a站，已初步完成「機場捷運系統增設A2a、A5a站建設計畫可行性研究」，目前進入最後細節修改階段，預計將在三月以前送交通部審查。

A2a站鄰近二重抽水站

新北市政府捷運工程局去年確定成為機場捷運線增站A2a站、A5a站規劃的主責機關；A2站（三重站）到A3站（新北產業園區站）之間距離三．五六二公里，北縣府時期，三重市地方首長、民代即極力爭取A2、A3中間再設A2a站，市府規劃預定地點為鄰近二重抽水站處，以二重抽水站對面公三十七用地銜接，做為站體出入口，由於預定站址附近是博愛新城社區，地方居民稱其為「博愛站」，其和前後A2站、A3站兩站，分別距離一．五六二公里、二公里。

A5a站已預留站體位置

另外，A5站（泰山站）、A6站（泰山貴和站）之間距離二．七六八公里，兩站之間規劃興建的A5a站，預定站址在新北大道五段二八七巷附近，已預留站體位置。

新北市捷運工程局副局長李政安指出，爭取做為增站業務的主責機關，展現新北市爭取該案的決心，在符合相關法規下，會極力按程序推動，站在新北市民角度謀地方福祉。

捷運局：無明確時程表

新北市捷運局綜合規劃科長梁俐霜指出，A2a、A5a兩站尚在可行性研究評估階段，初步分析兩站建設總經費約三十億到四十億元間，中央補助比率尚需由自償率當作計算基礎，就過往經驗來說，透過各項稅收、車票收入和其他項目回收的自償率，至少要達廿五％，中央另補助總經費的三成到四成。

梁俐霜表示，「機場捷運系統增設A2a、A5a站建設計畫可行性研究」希望三月送交通部審查，經過修正意見、審查通過後才能再送綜合規劃報告，未來發展看中央審查進度而定，目前未有明確時程表。

對於增設站體，民眾意見兩極，有人認為增設站體將能帶動地方房市、發展繁榮，值得期待；也有人批評，設站需有交通專業考量，而非兌現政治人物開的政見支票，增站是否降低整體運輸效率，有待思考。

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  • A5a站預定站址位在新北大道五段二八七巷口附近，為免二次施工，在機場捷運線施工時就已預設站體空間。 （記者李雅雯攝）

    A5a站預定站址位在新北大道五段二八七巷口附近，為免二次施工，在機場捷運線施工時就已預設站體空間。 （記者李雅雯攝）

  • 機場捷運線A2a站預定站體位置鄰近二重抽水站，出入口設在二重抽水站對面的公三十七用地。（記者李雅雯攝）

    機場捷運線A2a站預定站體位置鄰近二重抽水站，出入口設在二重抽水站對面的公三十七用地。（記者李雅雯攝）

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