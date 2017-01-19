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〈南部〉東山碧軒寺佛祖明起駕 回關子嶺過年

2017-01-19

〔記者劉婉君／台南報導〕國定重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，將於廿日清晨登場，大批信眾將以徒步方式，行經東山、白河廿個村庄，恭送觀音佛祖起駕返回白河關子嶺碧雲寺過年，待正月初十再迎回佛祖。

國定民俗 維持徒步、「三換」

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，每年都有許多信眾參與，還有大小民眾鑽轎腳祈求平安，遶境隊伍行經之處，也吸引民眾夾道圍觀。今年活動將於廿日清晨六時十分登轎安座，六時五十一分起駕，遵循前人留下的古道香路，將佛祖送回關子嶺碧雲寺，待二月五日（農曆正月初九）晚上十一時五十一分登轎安座，當晚十二時整起駕出發，再迎佛祖回駕遶境。

相傳清道光十二年（西元一八三二年）張丙之亂時，關子嶺碧雲寺遭焚毀，寺內供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，後來演變為每年農曆十二月廿三日送佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，正月初十「迎駕」回東山碧軒寺。

迎駕隊伍迄今仍維持徒步的傳統，結合地方陣頭，迎駕過程中有「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，為當地獨有文化，二○一一年指定為國定重要民俗。

農曆正月初九晚上返程 初十安座

每年正月初九晚上，各地信眾就會湧入碧雲寺，追隨佛祖返回東山，並遶境東山市區大街小巷，直至正月初十晚上才入廟安座。碧軒寺也會舉辦系列活動，邀請民眾新春期間到東山走春，求得好彩頭。

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  • 「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，將於20日清晨登場。（記者劉婉君攝）

    「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，將於20日清晨登場。（記者劉婉君攝）

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