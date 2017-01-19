〈南部〉東山碧軒寺佛祖明起駕 回關子嶺過年
2017-01-19
〔記者劉婉君／台南報導〕國定重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，將於廿日清晨登場，大批信眾將以徒步方式，行經東山、白河廿個村庄，恭送觀音佛祖起駕返回白河關子嶺碧雲寺過年，待正月初十再迎回佛祖。
國定民俗 維持徒步、「三換」
「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，每年都有許多信眾參與，還有大小民眾鑽轎腳祈求平安，遶境隊伍行經之處，也吸引民眾夾道圍觀。今年活動將於廿日清晨六時十分登轎安座，六時五十一分起駕，遵循前人留下的古道香路，將佛祖送回關子嶺碧雲寺，待二月五日（農曆正月初九）晚上十一時五十一分登轎安座，當晚十二時整起駕出發，再迎佛祖回駕遶境。
相傳清道光十二年（西元一八三二年）張丙之亂時，關子嶺碧雲寺遭焚毀，寺內供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，後來演變為每年農曆十二月廿三日送佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年，正月初十「迎駕」回東山碧軒寺。
迎駕隊伍迄今仍維持徒步的傳統，結合地方陣頭，迎駕過程中有「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，為當地獨有文化，二○一一年指定為國定重要民俗。
農曆正月初九晚上返程 初十安座
每年正月初九晚上，各地信眾就會湧入碧雲寺，追隨佛祖返回東山，並遶境東山市區大街小巷，直至正月初十晚上才入廟安座。碧軒寺也會舉辦系列活動，邀請民眾新春期間到東山走春，求得好彩頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
農會改選傳暴力介人 東檢偵辦
台東召開聯繫會議各級農會改選農曆年後登場，台東地檢署昨召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，主任檢察官吳維仁表示，目前僅一件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。太麻里地區農會八十三人搶四十五個…
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 凱美1月19日 暫停交易
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 川普：當了總統會繼續推文
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 高二化學期末考疑洩題 彰中今重考
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- 金鐘戲王驚爆全面退出偶像劇
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 新光三越跨足電子商務 3月出擊
- 大福彩頭獎連38摃
- 阿山吉肯定曼寧獲減刑
- 韓星再添情侶 周元認愛寶兒
- 保防法草案出爐 洩密中國最少判7年
- 陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 華仔若傷到脊髓 醫師:嚴重恐癱瘓
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 搶聽費玉清轟蛋 開賣1小時快掃光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 均豪結盟IBM 攻IC檢測設備
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 總經費964億 政院通過桃園鐵路地下化
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 奈及利亞誤炸難民營 逾百人死
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 不逃避的歷史定位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉東山碧軒寺佛祖明起駕 回關子嶺過年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分