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〈南部〉墾丁「四通」鬆綁 自有房舍可重建

2017-01-19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討」，昨舉辦第一次初審，恆春半島鄉鎮長及議員等審議委員全員到齊，過去「自有房舍僅能整建、不能重建」的規定，「四通」後將開放居民原地重建，改善早年「三代同房、同床」的不合理狀況，一般管制區也將改為三個次分區。

農地開放重建三層樓建築

在墾丁國家公園特別景觀區、生態保護區中，民國六十六年一月十九日實施區域計畫前存在的房舍，透過空照圖確認，這些房舍都能放寬到重建兩層樓建築（建築面積一百六十五平方公尺、樓地板面積三百三十平方公尺）。

農業用地部分，原來五百平方公尺以下不能申請農舍，現況存在房舍動彈不得，僅能內部整修，四通檢討後，原存在房舍將能成為「農地上有合法建物」，開放重建三層樓建築（建築面積一百六十五平方公尺、樓地板面積四百九十五平方公尺）。

一般管制區改為3個次分區

此外，「管一、管二、管三」三個次分區的作法，將把多數公有地及不宜開發的生態敏感區域劃分為「管三」，高強度商業利用的墾丁大街暫列為「管一」，居民生活主軸區多規劃為「管二」。

墾管處也提出「容積轉移」機制，讓居民能將敏感區無法開發的私有地（管三），透過容積送出（售出），換取管一或管二的開發容積，其他如墾丁大街外環道規劃，以及出火景觀區劃出國家公園區議題，也將在四通計畫中討論。

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