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〈北部〉蘇花改蘇澳到東澳段 年底前完工

2017-01-19

108年全線通車 整體施工進度64%

〔記者王錦義／花蓮報導〕公路總局蘇花公路改善工程處昨針對蘇花改工程進度說明，處長邵厚潔信心滿滿說，蘇花改第一階段蘇澳到東澳段，保證在今年底可完工，預計明年一月前可通車，而南澳至和平段、和平到崇德段都預計一○八年通車，目前整體施工進度達到六十四％，而之前停工的漢本段考古遺址已有進展。

漢本遺址考古區 有5處已撥交施工

簡報指出，漢本遺址考古工作，分為「橋墩區」與「非橋墩區」共十處，迄目前最新進度，「橋墩區」有八處考古區，其中有六處已考古結束，六處中的五處已撥交工程處施工，一處尚待文化部審核，預計二月上旬可撥交工程處動工，尚有二處目前繼續考古中；「非橋墩區」有二處是機房和沉沙池預定處，預計本月進駐挖掘，顯示漢本遺址的施工進度有很大的進展。

邵厚潔說， 斥資五百廿八億元興建的蘇花改工程，分蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水（即和平到崇德）三個路段開闢，長約卅八．八公里，全線通車後，原行車二小時十分，可縮短為七十二分鐘，大約每一路段可縮短廿五分鐘；其中蘇澳到東澳段進度已達八十％以上，預計年底就可以開始進行隧道消防測試工作，明年元月可通車，約可縮短廿到廿五分鐘路程。

蘇花改工程處指出，隧道工程一直遭遇不同地質挑戰，蘇澳至東澳段的東澳隧道長三．四公里，施工時遭遇坍塌、擠壓變形及大量湧水等，耗時一千零五十六天，一○五年七月七日貫通；最長的觀音隧道（七．九公里），遭遇觀音斷層及樟樹山斷層等變質岩區，經歷一千四百四十五天才貫通；蘇澳到和平間最後一個貫通的谷風隧道，北上已在去年六月卅日貫通，南下隧道隨後也貫通；靠花蓮端的和中至大清水段，有中仁和仁水兩個隧道目前也將開挖。

東澳到南澳段9處彎道 也規劃改善

至於未納入蘇花改工程中的東澳到南澳段，公路總局第四區養護工程處長廖吳章說，目前也針對這個路段進行路段改善的規劃，預計將針對九處彎道改善，讓慢速的大貨車可以有避車空間，後方車輛先行，避免大型車輛造成車流不順暢；而未來蘇花改通車後，原先舊的蘇花公路路段，也將會朝向生態、旅遊的道路發展。

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  • 漢本遺址考古遺址已有進展。（資料照，記者王錦義攝）

    漢本遺址考古遺址已有進展。（資料照，記者王錦義攝）

  • 蘇花公路改善工程蘇澳段目前可看到已經具有完整的路型。（蘇花公路改善工程處提供）

    蘇花公路改善工程蘇澳段目前可看到已經具有完整的路型。（蘇花公路改善工程處提供）

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標題：〈北部〉蘇花改蘇澳到東澳段 年底前完工


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