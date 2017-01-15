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〈南部〉遭印尼扣押3個月 船長回來了

2017-01-15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣琉球籍漁船「日連財十六號」船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠兄弟被印尼軍方扣押三個月，昨天晚間安抵國門。蔡雲明強調，他們沒有在該條航線上捕魚，被扣押很無辜，能回來過年很開心。

「日連財十六號」漁船充公

蔡雲忠不忘抱著跟著漁船出航的神像「萬將千歲」抵達小港機場，他說神明是從家鄉請到船上供奉的，一定要帶回來。蔡氏兄弟親友前來接機，但不見官方人員。

兄弟安抵國門 返家過年

蔡雲明接受媒體訪問時表示，人船被扣押在印尼海軍軍區內，吃住都在船上，偶而也可以上岸買菜，沒有被虐待，漁船已經被充公，同時被扣押的還有菲律賓、越南漁船，「沒有錢就會扣留在那邊，根本沒辦法回來」。

船長：沒有被虐待

至於繳納罰金金額，蔡雲明說只有幾十萬，不願證實確切數目。他說，沒有在被捕的航線上捕魚，法官也曾質問印尼軍方，當時作業工具都已經收起來，為何得知日連財十六號非法捕魚？因為抓他們印尼海軍艦長剛接船，「辯贏，他（印尼艦長）會被處罰」。

他說剛進去時很難過，後來有台灣各界給予關心協助，很感謝。至於是否會繼續跑船，蔡雲明說沒有一技之長，會繼續從事漁業工作。

日連財十六號去年十月三日從小琉球出港，十二日行經印尼、菲律賓重疊海域時，遭印尼海軍以侵入海域捕魚為由，扣押在印尼北蘇拉威西省的比棟港監控。

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  • 琉球籍漁船「日連財十六號」輪機長蔡雲忠抱著漁船上「萬將千歲」返國。（記者洪臣宏攝）

    琉球籍漁船「日連財十六號」輪機長蔡雲忠抱著漁船上「萬將千歲」返國。（記者洪臣宏攝）

  • 琉球籍漁船「日連財十六號」被印尼軍方扣押三個月，船長蔡雲明昨晚返國。（記者洪臣宏攝）

    琉球籍漁船「日連財十六號」被印尼軍方扣押三個月，船長蔡雲明昨晚返國。（記者洪臣宏攝）

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