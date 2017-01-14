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〈台北都會〉頂樓加蓋藏基地台 天線偽裝水塔

2017-01-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕有民眾檢舉，中和區中興街一一五巷某五層樓公寓頂樓違法架設行動電話基地台、並偽裝成水塔避人耳目，黃姓婦人抱怨一年多來不明原因頭痛、晚上睡不著覺，懷疑是基地台電磁波所造成，議員張瑞山昨天帶著NCC（國家通訊傳播委員會）人員前往會勘。

北區監理處通信科技正蔡亮輝說，業者違法架設基地台必須拆除，將盡速調查基地台是那家電信公司架設，最高可依電信法罰五十萬元；張瑞山表示，一旦業者偽裝基地台曝光，就會連夜拆除逃避罰款。

相關單位昨在頂樓加蓋房舍中查獲疑似基地台機房，基地台天線則偽裝成兩座水塔，以致啟用一年多來，都無人發現。

地方民眾說，一年來有社區民眾陸續死於癌症，有人覺得身體不舒服，才揭露是基地台偽裝進駐社區，向張瑞山投訴。張瑞山指出，業者架設基地台應依法提出申請，事前應獲得同棟公寓居民同意，否則即屬違法。

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  • 基地台天線偽裝成水塔，啟用1年多來，居民都未發現。（記者翁聿煌攝）

    基地台天線偽裝成水塔，啟用1年多來，居民都未發現。（記者翁聿煌攝）

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頂樓加蓋藏基地台 天線偽裝水塔

有民眾檢舉，中和區中興街一一五巷某五層樓公寓頂樓違法架設行動電話基地台、並偽裝成水塔避人耳目，黃姓婦人抱怨一年多來不明原因頭痛、晚上睡不著覺…

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