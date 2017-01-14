〈北部〉桃園慈德街改善 告別「左高右淹」

2017-01-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區慈德街近慈光路的約一百米道路，分隔島左右兩側高低落差懸殊，導致一側房屋經常淹水，區公所去年六月進行改善工程，工程費雖只有三一八萬元，但地下管線複雜，施工期間還要配合四大管線遷移，一直到本月初才完工，昨天舉行啟用儀式，終於解決居民長久以來的淹水困擾。

管線太複雜 100米施工7個月

慈德街改善工程寬約十二米、長度一百米，去年六月六日開工拆除中央分隔島、重建兩側排水溝、降挖人手孔、重新鋪設路面；但包商施工過程中發現，短短一百米居然有台電、台水、中華電信、欣桃瓦斯等四大單位管線，經過多次協調才完成管線遷移，始料未及地耗費了七個多月才完工。

市長鄭文燦昨天出席啟用儀式時說，慈德街改善後，不僅解決淹水問題，也大幅提升車流順暢度，減少事故發生，提升用路人的行車安全；另外，慈文國中新建活動中心，也會設置側門出入口，以利社區共用。

當地慈文里長錡春發說，早期慈德街靠近慈光路右側的房子容易淹水，左側房子興建時因此刻意提升高度，卻讓道路產生嚴重落差，造成右側房屋的淹水；而不寬的道路中間有分隔島，消防車無法進入。道路改善後，不僅兩側有排水溝，原來分隔島的位置也設置排水溝，右側房屋將不會再有淹水困擾，消防車也可自由進出，居民的生命財產安全更有保障。