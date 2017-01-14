| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園慈德街改善 告別「左高右淹」

2017-01-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區慈德街近慈光路的約一百米道路，分隔島左右兩側高低落差懸殊，導致一側房屋經常淹水，區公所去年六月進行改善工程，工程費雖只有三一八萬元，但地下管線複雜，施工期間還要配合四大管線遷移，一直到本月初才完工，昨天舉行啟用儀式，終於解決居民長久以來的淹水困擾。

管線太複雜 100米施工7個月

慈德街改善工程寬約十二米、長度一百米，去年六月六日開工拆除中央分隔島、重建兩側排水溝、降挖人手孔、重新鋪設路面；但包商施工過程中發現，短短一百米居然有台電、台水、中華電信、欣桃瓦斯等四大單位管線，經過多次協調才完成管線遷移，始料未及地耗費了七個多月才完工。

市長鄭文燦昨天出席啟用儀式時說，慈德街改善後，不僅解決淹水問題，也大幅提升車流順暢度，減少事故發生，提升用路人的行車安全；另外，慈文國中新建活動中心，也會設置側門出入口，以利社區共用。

當地慈文里長錡春發說，早期慈德街靠近慈光路右側的房子容易淹水，左側房子興建時因此刻意提升高度，卻讓道路產生嚴重落差，造成右側房屋的淹水；而不寬的道路中間有分隔島，消防車無法進入。道路改善後，不僅兩側有排水溝，原來分隔島的位置也設置排水溝，右側房屋將不會再有淹水困擾，消防車也可自由進出，居民的生命財產安全更有保障。

廣告
  • 桃園區慈德街才短短100公尺，但花上7個月遷移4大單位管線，改善道路兩側左高右低落差，原來的中央分隔島也打造排水溝，可望告別淹水之苦。（記者謝武雄攝）

    桃園區慈德街才短短100公尺，但花上7個月遷移4大單位管線，改善道路兩側左高右低落差，原來的中央分隔島也打造排水溝，可望告別淹水之苦。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
三星花海滿年味 金雞入花田報喜

宜蘭縣三星鄉昨天舉辦「金雞入花田」儀式，為三星花海嘉年華拉開序幕，巨大的報喜金雞吉祥物，造型栩栩如生，喜迎雞年來臨，七十公頃波斯菊已陸續綻放…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈北部〉桃園慈德街改善 告別「左高右淹」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.