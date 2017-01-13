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〈南部〉大社工業區擬「降編」 石化廠拚減碳

2017-01-13

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大社石化工業區土地地目可能從特種降編為乙種，區內十二家石化廠面臨面對「一○七年條款」規定，將努力減碳、低排，其中以中石化腳步較快，聲稱減碳百萬公噸，並將改善排水設施。

依照內政部核定「變更大社都市計畫（第四次通盤檢討）案」附帶條件，大社石化工業區土地於一○七年，需從特種工業區降編為乙種工業區，依規定，乙種工業區表列不得從事石化原料及加工品生產，區內十二家石化廠稱為「一○七年條款」。為此，中石化代理總經理余建松特地南下，說明減碳成果。

余建松表示，產能主要在小港、大社廠，連同苗栗頭份廠去年排碳量僅為十年前六成，「十年來減碳量約百萬公噸」，後續將持續投入經費改善排碳設備。

中石化將改善排污

大社工業區旁日月光高雄廠，曾發生污染後勁溪事件，業者於事發後投資十一．五億元新建中水回收廠，聲稱製程水回收率將可超過九成，為此，余建松特地率隊參觀，學習排污製程。余建松表示，近幾年受到極端氣候影響，每遇枯水期高雄缺水日益嚴重，為解決水資源不足並兼顧環保，將投入經費改善排污。

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  • 中石化稱十年來減碳量約百萬公噸。（記者黃旭磊攝）

    中石化稱十年來減碳量約百萬公噸。（記者黃旭磊攝）

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