〈南部〉大社工業區擬「降編」 石化廠拚減碳

就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…