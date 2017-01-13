〈北部〉就要拆建… 火燒中壢「危樓市場」
2017-01-13
「大時鐘市場」 攤位早清空
〔記者李容萍／中壢報導〕位於中壢區中正路、大同路口的第一公有零售市場，是中壢區歷史悠久的傳統市場，獅子會捐贈一座附有花台的「大時鐘」鐘塔，成為情侶約會的地標；市場配合拆遷改建在即，攤位早已清空，昨天中午地下室突然發生火警，幸無人員受傷，但這把火也燒出地方關切的拆除改建進度，對此，市府表示四月底進場拆除。
中壢第一市場老舊建物因年久失修，漏水、龜裂嚴重，二樓到五樓已經荒廢多年，被公告為危樓。
經地方爭取多年，市府經濟發展局擬定細部計畫，預計斥資五億元在四月底拆除，在原址新建地下四層、地上六層的市場大樓，預計一○八年四月完工。
市府：預計四月底拆除
其中，地下一樓到四樓是停車場，規劃汽車一二六輛、機車一○○輛的停車位，地上一樓至三樓是市場，四樓委外經營，五樓、六樓由客家事務局規劃為客家文創基地。
第一市場早在日治時期就存在，剛開始是露天擺攤，後來有了木造建築，成為農產漁牧商品交易中心，市場內的攤商包括刀具店、種子農藥行、青草店、制服店、算命街等，都是代代相傳下來的。
原有的攤商在去年七月底陸續搬遷，讓老顧客十分不捨，常有民眾打探這些老店搬到哪裡？也希望未來的新市場大樓啟用時，能夠再前往消費。
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