〈北部〉出火社區社造 火炬意象變景點
2017-01-13
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處執行泰安鄉大興村出火社區總體營造工程，注入泰雅文化元素，設計特色主景火炬，成為泰雅文化傳承場域，搖身成為「火紅」的景點。此工程參加去年全國設施類組評比，在共八十一件農建工程中獲得「佳作」殊榮，縣長徐耀昌昨天肯定農業處休閒農業科團隊的用心及努力。
休閒農業科長丁美君指出，泰安鄉出火社區蘊藏豐富的天然氣，一度引起台灣中油探採人員前往會勘，但因氣源分散，無開採價值，這項天然資源才未收歸國有，而成為社區特有資源，成為熱門觀光景點。
丁美君說，出火社區原有土地因閒置造成雜草叢生，經與部落居民溝通，希望將雜亂環境改善，苗縣府利用農村再生經費及籌措財源六百五十萬整建完成後，利用既有天然氣燃燒火焰，設計特色主景火炬，打造出火社區獨一無二「火炬意象」。
此外，將原本由簡易石堆、竹子搭建的涼亭，修建成嶄新的部落廣場，不僅居民可用來舉辦部落豐年祭慶典，外來遊客也可在此露營、烤肉，體驗泰雅部落風情，成為泰安鄉中段部落成為最熱門的景點。
這項工程去年獲得行政院農委會優良農業建設工程評鑑「佳作」，徐耀昌昨天接見農業處休閒農業科團隊，肯定他們的努力與用心。
徐耀昌指出，工程規劃設計必須兼顧當地生產、生活、生態發展實屬不易，出火社區工程完成後確實改善當地的環境，也確保遊憩的安全性，並成為泰雅文化傳承場域，如今藉由活動的舉辦與露營場地租借，以及販賣農產品給遊客與露營民眾，已增加當地居民不少收入，顯見出火社區總體營造改善工程成功的繁榮泰安鄉中段部落。
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