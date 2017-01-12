| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
趕著滅雞寮火警 義消騎機車自撞身亡
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成

2017-01-12

警：重要路口加裝分隔桿

〔記者王錦義／花蓮報導〕依據花蓮縣警察局統計，去年道路交通事故件數（A1死亡+A2受傷類）總計四千八百五十一件，其中事故的道路型態為交岔路者佔了七成以上比率，高於全國平均值。交通隊長黃增樟說，用路人行經十字路口「未依規定讓車」是主要原因，其次是逆向提前轉彎，除呼籲民眾行經十字路口，務必減速、左右觀看，也在重要路口加裝分隔桿預防。

花蓮縣幅員遼闊，許多鄉村地區道路因車流量不大沒有設置交通號誌，行經無號誌十字路口，僅能依靠用路人自行提高警覺，遵守規則注意左右來車，放慢速度來降低路口事故。

黃增樟說，民眾在經過路口時大多未遵守交通安全規則，支道未讓幹道先行；遇閃紅燈路口未停車再開，閃黃路口未減速；還有汽機車用路人在還未到達路口前，為搶先轉彎而跨越車道、逆向提前轉彎的情況也屢見不鮮，這些違規行為都是路口發生車禍的主要原因。

依據交通規則，遇到無號誌路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，未設標誌、標線劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。交通隊指出，上月在吉安鄉吉安路與福興路口發生的A1死亡事故，就是支線道車沒有暫停讓幹線道車先行的意外，騎機車十九歲尤姓男子遇閃紅燈路口未停車查看，直接穿越時遭汽車撞上當場死亡。

交通隊指出，根據交通部委託交通大學針對各縣市所做「道路交通安全指標研究」中，花蓮縣除路口交叉撞，還有六十五歲以上事故、行人事故這幾類發生案高於全國各縣市平均值，例如去年度共發生四十六件A1死亡事故，造成五十一人死亡，其中六十五歲以上老人有廿一人，佔四十一．一七％，比例相當高，而慢車五人，行人六人，因此除加強交安宣導，在易發生事故路口也增設分隔桿區隔、提醒用路人注意安全。

廣告
  • 花蓮縣警察局統計去年道路交通事故以交岔路口意外最多，其中增設分隔桿預防提前逆向轉彎的用路人。（記者王錦義攝）

    花蓮縣警察局統計去年道路交通事故以交岔路口意外最多，其中增設分隔桿預防提前逆向轉彎的用路人。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情

全國教師工會總聯合會與各地方教師工會，不滿官方年金改革方案，發起集體請假、校園發聲等行動。宜蘭縣教師昨天響應，兩百多名老師集體請假到宜蘭縣政府靜坐，向縣長林聰賢陳情，強調「反對年金惡改，要求政府給付責…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮交岔路口車禍 佔交通事故7成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.