〈南部〉來看向日葵 偏區里長自辦花海節

2017-01-11

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕為了展現傳統部落的魅力風情，位處偏僻的仁德中生里，自辦首屆的花海節，結合藝陣與產業的表演、體驗，號召鄉親一起推動，凝聚社區意識，也希望能匯集人氣，活絡地方；目前向日葵盛開，成功吸引民眾遊賞。

中生里花海節是運用休耕政策，在靠近二仁溪畔的田地規劃轉種向日葵，總面積有兩公頃，分三個區塊呈現，陸續綻放中，預估可持續至農曆年期間，成為走春的新景點。

里長葉清仁指出，轄內栽種了地瓜、花生、番茄，以及各式蔬果等作物，產業小而美，河岸生態、宗教信仰等自然人文也不錯，有著傳統部落的淳樸，希望爭取農村再生計畫，為社區注入活水，帶動不同的風情特色。

仁德區長郭鴻儀表示，中生里位於南端，距離高雄不遠，居民成功凝聚，以市政府農業局有限的經費自辦花海節，努力提升地方能見度，令人感動。

花海節週日開幕，現場在福德祠前，安排了大小朋友的尾角獅與跳鼓的藝陣，以及國樂等表演，還有烘窯烤地瓜、下田採番茄、手工編織的農家體驗，透過系列活動，炒熱氣氛，也讓遊客感受中生里的人情味。