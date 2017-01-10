〈南部〉整合18家農企業 高職生月薪30K
2017-01-10
培養年輕農業生力軍
〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會推動高職農校策略聯盟，整合高屏十八家農企業，由旗山農工及佳冬高農兩校優先試辦，提供二百多個見習、就業機會，薪資最高可達三萬元，培養年輕農業生力軍，並首度發行《Young農通訊》刊物，成為國內首度專為高職農校學生編輯的農業刊物。
國內農業從業人口平均六十二歲，農委會為了將農業基礎向下扎根，由財團法人豐年社與日月光文教基金會合作，推動高職農校策略聯盟，昨於鳳試所舉行，由農委會主委曹啟鴻親自主持，高市府農業局長蔡復進、屏縣府農業處長鄭永裕等，與兩校師生一起做見證。
曹啟鴻致詞表示，傳統觀念將務農視為低賤工作，其實農民是天地間第一等人，提供全民溫飽、享受，最重要是低碳產業、友善土地，人類文明發展造成污染，農業拯救地球，樂見高科技、生技產業，看到農業發展的重要性，翻轉農業從南台灣做起。
豐年社副社長蘇登呼表示，整合高屏十八家農企業，包含農友種苗等，提供一百四十個見習名額及七十個就業機會，透過「循環式見習與就業」，引導學生到農企業就業，薪資最高可達三萬元，表現符合要求的學生，畢業後可留任成為正職員工，有機會再升遷為主管，可一邊工作、一邊進修大學學位。
對創業有興趣的學生，工作一段時間後，可建立自己的農場或朝農企業發展，首期太搶手加印一千份，目前將結合臉書行銷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押
南投冠好公司清除易燃廢棄物高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失七百四十九萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉整合18家農企業 高職生月薪30K
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分