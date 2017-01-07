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〈北部〉八里桶屍案主嫌服刑17年 將提假釋

2017-01-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民國八十九年犯下八里桶屍案的主嫌張清松，費時一個月雕刻一頭《法華經》中的大白牛，已服刑十七年的他，發願若順利假釋，將剃度出家「乘載眾生」，願意用一生償還被害人家屬，並盼能夠普度眾生，救拔有緣人。

新北市八里區十七年前發生驚駭全台的李姓國中生桶屍命案，當年十九歲的張清松夥同蔡姓男子，將李生勒昏後塞入塑膠桶內，再以水泥密封活活悶死丟入淡水河，張清松一、二審均被判死刑，九十二年獲高等法院更審改判無期徒刑。

十一年來服刑於花蓮監獄的張清松，四年前接受慈濟志工教化，受到佛法影響，多年來以書法抄錄經文，並將菩薩畫像寄給被害人家屬，盼能獲得原諒，張清松花了一個月雕出一頭大白牛，發願「乘載眾生」，預計二月提出假釋，強調若順利將會入道場出家修行。

張清松說，年輕時不懂事，覺得全世界的人都背叛他，因無法控制怒氣，竟為了小事犯下殺人重罪，入獄時覺得自己倒楣才會被逮，還一直找藉口合理化犯行。

他說，學習佛法後，才知道還有彌補的機會，只有真正懺悔才能重新面對自己與社會大眾，於是跟著志工研讀佛經，更發願要出家渡眾生；「大白牛車在《法華經》中是大乘法。大白牛身強體壯，佛陀以此譬喻可以承載很多人到彼岸，渡化眾生。」期許能夠一心向佛。

花蓮監獄昨舉行歲末年終感恩活動，法務部次長陳明堂受邀參加，受刑人代表還遞上囚衣，象徵出獄後「永不回頭」；陳明堂強調，過去監所推動教化，都給人有硬梆梆的感覺，往往「台上在說教，台下在睡覺」，但自受刑人的神情中，看得出是真心懺悔，不是被獄方強迫參加。

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  • 八里桶屍案的主嫌張清松，花了一個月雕出一頭《法華經》中的大白牛，發願若順利假釋，將剃度出家「乘載眾生」。（記者王峻祺攝）

    八里桶屍案的主嫌張清松，花了一個月雕出一頭《法華經》中的大白牛，發願若順利假釋，將剃度出家「乘載眾生」。（記者王峻祺攝）

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