〈南部〉人口直直落 屏東剩83.5萬 台東22萬人

2017-01-05

〔記者侯承旭、張存薇／綜合報導〕屏東、台東人口持續減少，屏東縣去年人口為八十三萬五千七百九十二人，比起前年少了五千四百六十一人，創下連續十五年人口負成長的紀錄；台東則每年以一千五百人左右速率流失人口，去年剩廿二萬八百零二人。

死亡、遷出多 屏東去年少了5千多人

屏東縣人口增減的因素為自然增減與社會增減，根據縣府統計，去年屏東縣的死亡人數比出生人數多了三千四百餘人，遷出人數也比遷入人數多了兩千餘人，屏東縣不論自然增減或是社會增減都是赤字。

生育津貼未奏效 連續15年人口負成長

民國三十九年屏東縣人口約四十六點五萬人，一路增加至八十六年的最高峰九十一點三萬人，但從九十一年起人口增長趨勢逆轉下滑，連續十五年一路探底。

屏東縣三十三個鄉鎮市中，有近半透過預算發放生育津貼，金額從兩千元至數萬元不等，但審計部去年的審計報告指出，屏東縣近三年出生率皆在全國倒數三名內，全縣人口也不斷減少，顯示人口減少不是個別鄉鎮市實施生育津貼即可緩解，嬰幼兒照顧、教育環境、就業機會反而更重要。

不少民眾認為，屏東的就業機會少、交通不便，青壯年到外縣市求學就業後，就把戶籍遷出，生育的下一代也都在外縣市設籍，屏東人口減少一點都不意外。

縣府官員透露，不只屏東人口下滑，其他南部縣市的人口也幾乎停滯，主因是南北資源分配不均，南部人口都往北部集中。

潘孟安︰增加就業減少外流當務之急

屏東縣長潘孟安去年底就職兩周年時表示，屏東連續多年人口負成長是他最大的挑戰，如何增加就業、減少人口外流是當務之急，他就任後已有二十五家製造業將投資屏東，預計今年六月就會陸續招募員工，保守估計可創造六千個就業機會。

台東人口每年流失約一千五百人

台東縣人口數最高曾逼近卅萬人，不過因少子化衝擊，再加上偏鄉高齡人口較多，死亡率持續大於出生率，到去年底縣民只剩廿二萬八百零二人。

台東縣府民政處統計，台東縣在民國六十四年人口達到最高峰，有廿九萬一千一百一十人，之後即逐年微幅下降，到民國八十七年已跌破廿五萬人，九十八年還有廿三萬兩千多人，比前一年增加八千六百多人，之後就以每年一千五百人左右速率流失，到去年底設籍台東者只剩廿二萬八百零二人。

民政處指出，台東縣工作機會較少，許多年輕人離鄉背井到外縣市工作，這幾年雖然工作機會增加，但仍以服務業為主，選擇較少，遷出台東者多比遷入者多，再加上留在偏鄉的以老人家為多，台東縣每年死亡率均大於出生率。