〈北部〉宜蘭前工旅處長 批長埤湖公廁有「陷阱 」

2017-01-05

風景區廁所 防滑墊無法止滑

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前宜蘭縣政府工旅處長蕭瑞民，以「長埤湖風景區陷阱」為題在臉書貼文，指他父母在三星鄉長埤湖風景區公廁重重摔一跤，造成父親髖骨斷裂，母親受傷，呼籲主管單位注意公安，朝向友善城市邁進；三星鄉長黃錫墉說，將擴建公廁加強安全。

父重摔髖骨斷裂 母也受傷

長埤湖是宜蘭縣知名景點，鄉公所委外經營，假日遊客絡繹不絕，蕭瑞民父母在園區公廁重摔，父親接受手術後住院治療，估計要兩個月才能康復。

蕭瑞民卸下工旅處長職務，返回國立宜蘭大學任教，昨天受訪時說，本月二日，他大哥開車搭載雙親到長埤湖踏青，抵達目的地，父母先下車，母親攙扶父親如廁，才踏進廁所，地面防滑墊無法止滑，七十五歲父親重摔，母親跟著滑倒壓在他身上。

蕭瑞民大哥目擊父母親摔傷，趕緊開車送兩人就醫，蕭瑞民獲知此事在臉書貼文，PO上意外現場照片，直指長埤湖公廁入口處地板與水溝蓋有落差，老人家容易絆倒，事發當時天氣晴朗，廁所地面磁磚卻積水濕滑，防滑墊不能止滑，效用不大。

蕭瑞民說，長埤湖公廁由環保局列管，為避免再發生類似意外，建議縣府妥善督導，譬如說，改善磁磚舖面材質，增設求救鈴，尖峰時段專人巡視，保持地面乾燥，他不打算請求國賠，若能引起各界重視，促使縣內公共場所安全措施更完善，貼文就值得了。

三星鄉長：將擴建加強安全

黃錫墉回應，鄉公所向觀光局爭取五百萬元經費，擴建長埤湖風景區公廁，已完成發包，春節過後動工，增設防滑地磚、無障礙設施，這段期間，責付管理業者加強巡邏，注意廁所動態；宜蘭縣環保局建請三星鄉公所加強長埤湖公廁安全性。