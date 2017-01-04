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〈南部〉屏東菸廠拚文創 趕2年內招商

2017-01-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕曾是全台規模最大的屏東菸廠，於十五年前關廠，近幾年只見整修不見開放，引發民眾關注，擔心成為蚊子館；文化處表示，屏東菸廠屬國有，現為工業乙種用地，縣府正朝都市計畫變更、委外經營努力，期盼這一、兩年內能打造為文創園區。

位於屏東市民生路與歸仁路間的屏東菸廠，一九三六年因應日治時期菸葉專賣政策興建，佔地三．八九公頃，後因廢止專賣制度、進口菸品競爭等因素，菸葉產量減少，菸廠於二○○二年關廠。

屏東菸廠共有二十四棟廠房倉庫，皆為鋼筋混凝土建築，其中鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等四棟在二○一○年被登錄為歷史建築，縣府隨後展開鍋爐室、中山堂的修復工程，前者已完工，後者預計今年完成。

縣議員蔣月惠說，接獲許多民眾反映，指屏東菸廠內部整修過，卻不開放使用，擔心成為蚊子館，建議可以做為才藝表演練習場。

縣府文化處副處長曾龍陽表示，因菸廠土地與地上物均屬國有，國有財產署委託屏縣府管理，縣府正專案進行都市計畫變更為文創特定區，完成後即可展開招商，進而對外開放。

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  • 縣府計畫將屏東菸廠打造為文創園區，正力拚兩年內招商。（記者羅欣貞攝）

    縣府計畫將屏東菸廠打造為文創園區，正力拚兩年內招商。（記者羅欣貞攝）

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