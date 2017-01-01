〈台北都會〉二行程機車 後年底降至10萬輛內
〔記者何玉華／新北報導〕減少空污，環保署目標在一○六年要淘汰卅萬輛二行程機車，其中新北市分配淘汰數量是三萬三千五百輛，新北市環保局表示，今年將陸續增設「空氣品質淨區」、加強攔檢稽查等作為，在一○八年底二行程機車降至十萬輛以內。
環保局空氣品質科長李俊毅表示，民國一○二年及一○四年已將野柳、台北港、新板特區設為「空氣品質淨區」示範區，列為重點空污稽查道路，鎖定大貨車、公車、遊覽車等柴油車，要求需有一年內的排煙檢驗合格證明，才能駛入淨區。
105年劃定雙溪為示範區
為了進一步加強對空污管制，一○五年十二月一日，公布「空氣品質淨區高污染車輛管制要點」，與當地里長、居民達共識下，劃定雙溪為「空氣品質淨區」示範區，加強對二行程機車攔檢，只要未完成排氣定檢，就依「空氣污染防制法」裁罰兩千元；若是未取得環保署標章的一、二期柴油車，檢測未符合排放標準則裁處兩萬元。
用定檢方式限制騎乘
李俊毅表示，對於有部分縣市政府制訂自治條例採用禁止騎乘二行程機車的做法，新北市考慮空污法令規範已足夠，因此以訂立管制要點方式推動，且考量實際狀況及弱勢民眾需求，已要求定檢的方式限制騎乘，不打算全面禁止。
今年將貢寮、瑞芳及平溪劃入
繼雙溪之後，環保局計畫今年陸續將貢寮、瑞芳及平溪劃為「空氣品質淨區」，七月後規劃將二行程車輛集中的熱區如板橋、新莊及三重部分路段劃入，八里及林口則納入特定污染管制區。
中華民國機車黨主席董建一認為，未來將板橋、新莊、三重等區劃為空氣品質淨區加強攔檢時，攔檢區域要設在哪裡？公平性可能引發爭議，與其以行政區為範圍，不如以特定場所如醫院、學校、菜市場、養老中心、夜市為重點攔查區域；此外，汰換二行程機車換購補助不應侷限電動機車，若能擴及符合環保五、六期且是經濟部能源效率等級第一的車種，有助於提升民眾換購意願。
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新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數…
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標題：〈台北都會〉二行程機車 後年底降至10萬輛內
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