〈北部〉元旦「暢遊」苗栗 替代道路報你知
2017-01-01
〔記者彭健禮／苗栗報導〕元旦三天連續假期昨天展開，苗栗縣警察局統計，縣內連假平均每天約有四萬車次造訪，尤其大湖、泰安、三義、南庄等鄉鎮，車流絡繹於途；警方規劃多條替代道路路線供利用，期許遊客「暢遊」苗栗。
警方表示，大湖草莓、泰安溫泉全國知名，每年冬季吸引遊客前往採果、泡湯，連假平均每天達七千車次。台七十二線是主要通道，車流容易在末端壅塞，建議遊客可在台七十二線「出磺坑」匝道前的銅鑼、公館匝道下，利用台六線。
警方說，遊客也可於台七十二線的頭屋二（玉清）、苗栗匝道下，接苗栗市經國路，再轉新東大橋，行苗廿六線通過錫隘隧道，由獅潭鄉端台三線往大湖。
三灣、南庄的自然人文風情，連假平均每天也吸引超過五千三百車次。警方建議，遊客可從新竹縣峨嵋鄉南下台三線，經三灣外環高架道路，左轉苗一二四縣道。若遊客由中山高頭份交流道前往，則可於途經的苗一二四縣道「斗煥坪營區」旁苗十七之二線，於三灣鄉市區接台三線，再接田美、南庄外環道。
三義的木雕、舊山線鐵道魅力迷人，連假平均每天超過一萬五千車次，容易造成中山高三義交流道匝道回堵；警方建議南下、北上的遊客，可分別提早於中山高銅鑼、后里交流道下，循台十三線前往，並可利用苗五十一、苗一四○、苗一二一及八股路分流返程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
滿65歲當月首日 可申請敬老卡
多項新措施 今起上路今天是一○六年元旦，桃園市有多項新的便民措施，市府提醒民眾注意，六十五歲以上老人申辦敬老愛心卡，以往要等到生日當天才可申請，今年起放寬到「年滿六十五歲的當月第一天」即可申請；市府也…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉元旦「暢遊」苗栗 替代道路報你知
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分