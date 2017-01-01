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〈北部〉元旦「暢遊」苗栗 替代道路報你知

2017-01-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕元旦三天連續假期昨天展開，苗栗縣警察局統計，縣內連假平均每天約有四萬車次造訪，尤其大湖、泰安、三義、南庄等鄉鎮，車流絡繹於途；警方規劃多條替代道路路線供利用，期許遊客「暢遊」苗栗。

警方表示，大湖草莓、泰安溫泉全國知名，每年冬季吸引遊客前往採果、泡湯，連假平均每天達七千車次。台七十二線是主要通道，車流容易在末端壅塞，建議遊客可在台七十二線「出磺坑」匝道前的銅鑼、公館匝道下，利用台六線。

警方說，遊客也可於台七十二線的頭屋二（玉清）、苗栗匝道下，接苗栗市經國路，再轉新東大橋，行苗廿六線通過錫隘隧道，由獅潭鄉端台三線往大湖。

三灣、南庄的自然人文風情，連假平均每天也吸引超過五千三百車次。警方建議，遊客可從新竹縣峨嵋鄉南下台三線，經三灣外環高架道路，左轉苗一二四縣道。若遊客由中山高頭份交流道前往，則可於途經的苗一二四縣道「斗煥坪營區」旁苗十七之二線，於三灣鄉市區接台三線，再接田美、南庄外環道。

三義的木雕、舊山線鐵道魅力迷人，連假平均每天超過一萬五千車次，容易造成中山高三義交流道匝道回堵；警方建議南下、北上的遊客，可分別提早於中山高銅鑼、后里交流道下，循台十三線前往，並可利用苗五十一、苗一四○、苗一二一及八股路分流返程。

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  • 元旦假期展開，正逢大湖草莓產季，吸引遊客前往採果，警方規劃多條替代道路路線供利用，期許遊客「暢遊」苗栗。（記者彭健禮攝）

    元旦假期展開，正逢大湖草莓產季，吸引遊客前往採果，警方規劃多條替代道路路線供利用，期許遊客「暢遊」苗栗。（記者彭健禮攝）

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