| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光

2016-12-31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今晚就是跨年夜，宜蘭市及羅東鎮同步舉辦大型晚會，全能女神安心亞要在宜蘭市陪縣民跨年；縣府邀請民眾跨年活動結束後別急著回家，不妨到佛光大學喝杯熱騰騰的金棗茶，再一起敲鐘祈福，迎接二○一七年第一道曙光。

宜蘭市、羅東鎮跨年晚會均於晚上七點開始，宜蘭市活動地點在新月廣場，請來女神安心亞及歌手戴愛玲、鄧福如人熱力開唱，並有四十支iphone7供抽獎，請記得攜帶身分證兌獎。

羅東鎮活動地點在中山公園，邀請林凡、米可白等藝人陪民眾跨年，鎮公所還準備了電動腳踏車、電視、冰箱、平板手機、平板電腦等當抽獎品。

民國一○二年開始舉辦佛光大學迎曙光，地點在佛大懷恩堂前廣場，結合礁溪在地金棗產業，現場備有金棗茶、金棗糖供參與民眾品嚐。縣府工商旅遊處表示，活動以「金棗（今早）來撞鐘，好運袂走鐘」為口號，邀請民眾撞鐘祈福，感恩過去一年順利與平安。

迎曙光活動於清晨五點半開始，預計六點半可見到曙光，東道主佛光大學提供「平安粥」暖身暖心，學校熱音社、吉他社及太鼓社將輪番演出；佛大主任秘書許文傑表示，佛大是全國最美的校園，來這裡看新年第一道曙光，絕對值回票價。

縣政府表示，明天將分別在礁溪轉運站及立體停車場提供接駁車往來佛大，從清晨四點半到早上九點，每半小時一班車，以循環方式接送上下山，請民眾多加利用。

廣告
  • 縣府邀民眾撞鐘祈福。（記者林敬倫攝）

    縣府邀民眾撞鐘祈福。（記者林敬倫攝）

  • 元旦一大早，登上佛光大學迎曙光。（記者林敬倫攝）

    元旦一大早，登上佛光大學迎曙光。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭城火車站拉皮 完工啟用

交部長承諾 設智慧運輸示範區宜蘭縣頭城火車站昨整建完工啟用典禮，交通部長賀陳旦到場參加，縣長林聰賢希望部長能承諾興建北宜直鐵，但賀陳旦說，直…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈北部〉宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.