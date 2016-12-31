〈北部〉宜市、羅東跨年晚會拚場 佛大迎曙光
2016-12-31
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今晚就是跨年夜，宜蘭市及羅東鎮同步舉辦大型晚會，全能女神安心亞要在宜蘭市陪縣民跨年；縣府邀請民眾跨年活動結束後別急著回家，不妨到佛光大學喝杯熱騰騰的金棗茶，再一起敲鐘祈福，迎接二○一七年第一道曙光。
宜蘭市、羅東鎮跨年晚會均於晚上七點開始，宜蘭市活動地點在新月廣場，請來女神安心亞及歌手戴愛玲、鄧福如人熱力開唱，並有四十支iphone7供抽獎，請記得攜帶身分證兌獎。
羅東鎮活動地點在中山公園，邀請林凡、米可白等藝人陪民眾跨年，鎮公所還準備了電動腳踏車、電視、冰箱、平板手機、平板電腦等當抽獎品。
民國一○二年開始舉辦佛光大學迎曙光，地點在佛大懷恩堂前廣場，結合礁溪在地金棗產業，現場備有金棗茶、金棗糖供參與民眾品嚐。縣府工商旅遊處表示，活動以「金棗（今早）來撞鐘，好運袂走鐘」為口號，邀請民眾撞鐘祈福，感恩過去一年順利與平安。
迎曙光活動於清晨五點半開始，預計六點半可見到曙光，東道主佛光大學提供「平安粥」暖身暖心，學校熱音社、吉他社及太鼓社將輪番演出；佛大主任秘書許文傑表示，佛大是全國最美的校園，來這裡看新年第一道曙光，絕對值回票價。
縣政府表示，明天將分別在礁溪轉運站及立體停車場提供接駁車往來佛大，從清晨四點半到早上九點，每半小時一班車，以循環方式接送上下山，請民眾多加利用。
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