〈北部〉吳煥然舞藝高 拾穗計畫入清大
2016-12-31
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中三年級學生吳煥然，國三時高分錄取北市中正高中舞蹈班，但他放棄入學，讓國中師長惋惜，三年來他不敢回去找老師；他參加「國立清華大學一○六學年度學士班特殊選才」（拾穗計畫）前天放榜，順利錄取，昨天開心回國中母校，向師長報喜訊，解開心結。
高中未選舞蹈班 一度愧對師長
吳煥然小時候常與母親去看表哥、表姊參加國標舞比賽，他見到他們穿著亮麗舞衣在場上盡情揮灑，羨慕不已，六歲起也跟著學國標舞，開啟了他對舞蹈的熱愛與緣分。
後來，吳煥然就讀苗栗國中舞蹈班，除舞藝才華，學業也優秀，錄取中正高中舞蹈班，師長期待他透過一貫學習，能在舞蹈領域嶄露頭角。
但吳煥然認為，舞蹈班仍以芭蕾、現代舞授課，加上他在家鄉已有固定練習舞團，遂放棄入學，就近就讀苗栗高中。高中時考取國標舞Ｃ級教練證照，也投入公益活動，教導苗栗縣展夢圓關懷身心障愛協會的身障朋友輪椅國標，一起舞出精彩人生。
吳煥然從國中起，透過不斷練習、參加比賽，精進舞技，多年來獲獎無數；他與搭檔徐晴薇於今年參加「台北公開賽大專Ｃ組拉丁舞比賽」，拿下冠軍；更向上挑戰「亞洲大學錦標賽拉丁舞」，與來自中國、香港、日本及馬來西亞的頂尖舞者切磋，成為唯一晉級決賽的台灣隊伍，獲得第四名。
吳煥然表示，將選擇外文相關科系，「打好外文基礎，有助未來參加國際賽交流。」也會朝國標舞領域努力，期盼未來能當上國際級裁判教練。
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