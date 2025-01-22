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    彰化幼兒疑玩壞車窗遭暴打慘哭 社會處：涉不當管教介入了解

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗。（民眾提供）

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗。（民眾提供）

    2025/01/22 16:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮傳出幼兒遭暴打事件，經由民眾側錄上傳社群網站，影片中的男子不斷拉著左後車窗，多次出重手打幼兒並怒斥，讓坐在汽車安全座椅的幼兒大聲痛哭。警方表示，已聯絡影片男子到場說明；社會處強調，影片已構成不當管教，也違反兒童法，將會介入了解，也會進行相關裁處。

    和美警分局表示，今天上午11時許，有民眾前往糖友里糖友一街附近的超商，發現在超商前有輛白色自小客車，傳來很大聲的小朋友哭聲，發現有男子下車，不停的在拉左後車窗，並時對車內坐在安全座椅的幼兒咆哮，怒斥「不要那麼皮啦！、「奇怪ㄟ」、「讓我氣死了」、「為什麼」，並出手朝著幼兒重打，幼兒遭打罵就放聲大哭，哭到民眾看不下去，認為出手實在太重了，就拍影片上傳網路。

    警方表示，警方根據影片內容，已調閱監視器，以車追人，目前已聯絡該名男子到案說明，如有涉及兒少法部分，將通知社政單位來處理。

    縣府社會處強調，影片中的男子，已涉及違反兒權法第49條的行為，將依法進行裁處，目前已積極介入了解，如果有長期施虐的事，將會先行確保兒童安全與安置，如果不當管教，施暴者也要進行親子教育的加強。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗。（民眾提供）

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗。（民眾提供）

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗，警方事後到場調閱監視器畫面。（民眾提供）

    彰化傳出安全座椅上的幼兒遭暴打慘哭，疑似玩壞車窗，警方事後到場調閱監視器畫面。（民眾提供）

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