〈南部〉建構英語環境 104家業者加入
2016-12-30
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府建構英語服務環境，為國外旅客來台東鋪路，針對觀光相關業者舉辦英語培訓，共有一百零四家業者加入，昨天獲縣長黃健庭頒授英語服務標章，老外到台東旅遊將更方便。
昨天授證典禮，有業者現學現賣，悠瑞客伴手禮的青年老闆劉家祺以流利英語分享接受輔導、課程的心得；六十年老牌小吃「老東台」米苔目老闆娘李佳潤說，以前有外國人來店，員工躲起來，把她推出來也說不上口，現在經縣府輔導，外國人來也不怕了！
黃健庭說，台東的觀光條件樣樣不輸峇里島，國際遊客卻遠輸，重要問題就是英語，台東一般民眾遇到英語就躲起來，連受過高教育的公務員也是，希望透過這次輔導，提昇國際服務品質。
縣府國際發展及計畫處表示，此次英語服務認證以購物消費、住宿餐飲、觀光遊憩、交通運輸等業者為推動對象一百零四家完成認證，其中廿一家獲得金質認證、 四十八家獲得銀質認證。
縣府安排專業外籍顧問與團隊，輔導地區業者。通過認證的商家將在門口張貼標章，讓外籍旅客減少因語言所產生的不便，快速辨識友善英語服務店家。縣府還發行友善英語服務店家摺頁地圖，提供外籍旅客完整資訊，無法全程參語課程的業者，縣府也製作小卡片協助在短時間內提升英語溝通能力。
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