〈台北都會〉北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高

2016-12-29

藍直批搶錢 綠指不見交通配套

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市交通事件裁決所昨公布今年一到十一月的交通違規件數逼近兩百萬件，罰鍰高達廿六億元，創下五年來新高紀錄，違規停車占最大宗，藍營市議員痛批市府搶錢，綠營市議員認為應提出適當交通配套，否則市長柯文哲民調恐又持續下跌。

民眾檢舉39萬件 比去年成長1倍

對此，交通警察大隊執法組長顏三隆說，違規件數增加主因是民眾檢舉量成長，由於檢舉管道工具多元，智慧型手機、行車紀錄器發達，許多民眾會主動舉發，今年十一個月以來，民眾檢舉有卅九萬多件，比起去年十八萬件，增加一倍。

比去年同期 罰鍰暴增近2億元

交通裁決所統計，一到十一月交通違規總件數一九五萬二六五四件，比去年同期增加廿一萬八九八七件，其中違規項目前五名依序為違停、超速、不依規定繳國道通行費、未依規定轉彎、違規臨停；交通違規罰鍰總金額達廿六億八六五萬元，比去年同期暴增近兩億元。

國民黨市議員王欣儀指出，柯上任後，交通違規逐年攀升，去年度違規件數達一八九萬件，相較一○三年增加卅三萬件，違規罰鍰增加約三億四千萬元，到了今年十一月已經有一九五萬多件。

王欣儀說，去年、今年違規項目首位皆是違停，種種違規跡象顯示柯市府交通規劃不當，如用監視器抓違停、路邊及巷弄停車格收費、增繪紅黃線，以致民眾被開單荷包失血，還得飽受北市交通惡化及塞車之苦。對此，顏三隆強調，絕對沒用監視器抓違規。

民進黨市議員何志偉說，違停熱點路段包括忠孝東路四段、八德路四段等，年年榜上有名，市府應做好配套，像是宣導合法停車場，或協調百貨公司停車場提供前半小時免費停車，解決停車需求，或推出大眾運具定期票，改變用路習慣。

何志偉提醒，若不解決交通問題，柯的民調恐持續下滑。台聯黨市議員陳建銘說，路邊停車收費政策獲得多數民眾支持，與違停應無太多關聯，但自行車道施工造成車位減少，這部分市府未提出配套，應該檢討，建議將有停車獎勵的建案空間釋出，滿足停車需求。