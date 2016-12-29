〈北部〉明年起衛所健檢、診斷書 收費加倍
2016-12-29
〔記者彭健禮／苗栗報導〕縣內各鄉鎮市衛生所，明年元旦起，健檢、診斷書等收費，由五十元漲為一百元，並新增開立中、英文疫苗接種證明服務及病歷影本服務，另過往免費的行政相驗，也將收費一千元。縣府衛生局強調，收費調整與縣府財政無關，為反應成本，行政相驗收費也避免公務員收受紅包困擾。
各項成本提高 受益者付費
衛生局表示，縣內各衛生所及慢性病防治所之一般健康證明診斷書等項收費，民國七十八年核定實施至今廿七年，部分項目名稱已不符時宜，且各項材料成本提高，基於受益者付費原則，調整收費標準。收費標準於今年六月十六日，由縣醫事審議委員會第十四屆第四次會議通過，明年一月一日生效。
《醫師法》賦予醫師有行政相驗的權力，由醫師收取驗屍規費，但衛生局考量衛生所為公務機關，秉著服務立場，過去免費協助。不過，國人因文化關係，保有留一口氣回家善終的習俗，使得行政相驗量不在少數。
紅包有爭議 行政相驗收費
衛生局表示，縣內十八鄉鎮市衛生所，僅有十二處有醫師，一年得處理多達九百多件，且隨著公共衛生相關行政業務量增加，讓醫師吃不消。且因免費協助，不少家屬於習俗上，也會給予「紅包」沖喜，收與不收，讓醫師為難。
衛生局考量死亡證明書，也為診斷書之一，遂透過健保法的診斷書開立行政作業，予以規範，也避免公務員遭質疑收受紅包的困擾。
另，因應全球化潮流，民眾國際往來頻繁，許多國家於旅客入境時，會被要求接種相關疫苗，也新增開立中、英疫苗接種證明服務，中文每份五十元、英文每份一百元。
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